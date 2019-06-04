Родным нужна помощь, чтобы привести могилу ветерана в порядок

В редакцию "РВС" обратилась женщина. Она рассказала, что ее дальняя родственница в силу возраста и физического состояния не может ухаживать за могилой отца Василия Ильича Кильпута. Он прошел всю войну и был награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы 3-х степеней, медалями, в том числе "За отвагу". Обратившаяся старается поддерживать захоронение в порядке, но и ей возраст и здоровье уже не позволяют это делать. Женщины не знают, где искать помощи.

Василий Ильич Кильпута родился 25 февраля 1918 года в станице Динской.

В ноябре 1939 года его призвали в Красную Армию. С июня 1941 года участвовал в боях с захватчиками под городом Гродно. Через два месяца попал в плен. В декабре 1943 года при перевозке в Германию бежал. В августе 1944 года в бою за населенный пункт Студзянка в числе первых ворвался во вражеский опорный пункт. В феврале 1945 года переправился через реку Одер и проник в тыл противника. Установил расположение его огневых точек и район скопления пехоты.

В мае 1945 года в бою за Берлин одним из первых переправился через реку Шпре, выявил позиции минометной и зенитной батарей противника, передал их координаты в штаб. В октябре 1945 года гвардии старшина Кильпута был демобилизован.

В декабре 2018 года в средней школе № 4 имени Г. К. Жукова в рамках реализации Всероссийского проекта «Парта Героя» и регионального проекта «Имя Героя» состоялось торжественное открытие парты Героя Великой Отечественной войны, полного кавалера ордена Славы Василия Ильича Кильпуты.

Всю жизнь Василий Ильич прожил в Динской. Умер 29 декабря 1993 года.

Журналист обратился к смотрителю кладбища Николаю Чебурову. Он попросил передать его контакты женщине, чтоб встретиться с ней и вместе побывать на месте захоронения. "Мы готовы оказать посильную помощь. Нужно посмотреть, что требуется сделать, чтоб понимать, чем мы сможем помочь", - сказал Николай Чебуров.

Если у вас есть желание и возможность помочь родственникам ветерана в уходе за могилой, обращайтесь в редакцию.

Родственница Василия Ильича рассказала, что с просьбой о помощи она обращалась во все возможные инстанции, от администрации до Совета ветеранов.

"Косить траву там не надо, - говорит женщина. Нужно перестелить плитку вокруг могилы, через старую постоянно лезет трава, да и сама плитка себя изжила". Также женщина отметила, что нужно почистить памятник.

Биография Василия Ильича говорит сама за себя. Он достоин того, чтобы о нем вспоминали не только школьники на уроке истории.

Со слов родственников, долгие годы Василий Ильич работал в коммунальном хозяйстве Динской. Возможно, представители этой структуры смогут оказать содействие. Также мы призываем патриотические организации района обратить внимание на эту проблему.