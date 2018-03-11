Роскачество проверит кубанскую сметану по 30 показателям

В исследование обязательно войдет продукция Краснодарского края. Всего для участия в потребительских испытаниях специалисты закупили сметану жирностью 20 % около 40 торговых марок российского и белорусского производства. Исследования пройдут по 30 показателям качества и безопасности, включая идентификационные признаки состава продукта, наличие искусственных добавок, качество сырья.

Все образцы сметаны проверят на соответствие ГОСТу и техническому регламенту, а также собственному стандарту Роскачества, который устанавливает более жесткие требования к качественным характеристикам.

Так, например, у сметаны повышенного качества количество полезных молочнокислых бактерий – термофильных и мезофильных – должно быть не меньше 1 х 10*7 каждого вида, а по техническому регламенту - 1 х 10*7 в целом всех бактерий. В то время как именно равное и достаточное количество двух видов бактерий дает сметане правильную консистенцию и запах. Кроме того, сметана, претендующая на Знак качества, должна быть полностью свободна от расширенного перечня антибиотиков.

Для изучения детального состава молочного продукта эксперты проверят, есть ли в нем соя, крахмал и каррагинан, а также растительные жиры. Также исследуют сметану на соответствие заявленной массовой доле жира и изучат ее органолептические показатели: внешний вид, цвет, аромат, вкус и пр.

В исследование войдет также продукция, произведенная в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Туле, Рязани, Великом Новгороде, Белгороде, Ставропольском крае, Ивановской, Калининградской, Воронежской, Владимирской, Вологодской, Тверской, Калужской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Саратовской, Новосибирской, Самарской, Псковской, Свердловской областях, республиках Чувашия и Башкортостан.

Результаты исследования будут доступны на портале Роскачества в апреле 2018 года. "РВС" будет следить за результатами исследований.

Напомним, что Роскачество уже проверяло таким же образом творог. Одними из лучших его марок были признаны в том числе и две кубанские фирмы.