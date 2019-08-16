Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору товаров для школьников

До начала учебного года остаются считанные дни и родители школьников озадачены выбором школьной формы, ранцев и канцелярии. Роспотребнадзор дал свои рекомендации по выбору товаров для школьников.

Форма

В первую очередь помните, что в школьной форме ребенок будет проводить как минимум 5-6 часов в день. Поэтому специалисты Роспотребнадзора призывают:

1) внимательно изучите маркировку одежды – ярлычок с данными производителя и составом ткани;

2) обратите внимание на символы, обозначающие, каким должен быть уход за изделием. Например, если на ярлычке указана химчистка, лучше отказаться от такой одежды для ребенка, потому что химические вещества, используемые при чистке изделия, могут быть вредны для здоровья школьника;

3) лучше всего подходят для школьной формы хлопок и лен для осеннего и весеннего времени, шерсть и кашемир – для зимы. Форма с содержанием синтетических волокон может быть дешевле, но на этом все ее достоинства заканчиваются;

4) от изделия не должен исходить резкий запах. Наличие неприятного запаха может свидетельствовать о содержании в текстильных материалах вредных или даже опасных химических веществ, используемых при окраске ткани;

5) гарантией безопасности школьной формы для здоровья ребенка является наличие декларации о соответствии на данное изделие или сертификата соответствия. Данные документы продавец обязан предъявить покупателю по первому требованию.

При покупке школьной формы правильно подбирайте размер, убедитесь, что вашему ребенку в ней удобно как в сидячем положении, так и при ходьбе. Одежда не должна излишне стеснять движения, не должна быть слишком узкой, потому что тесная юбка или брюки приведут к болям в животе, а тесные рубашки и сарафаны могут нарушить дыхание.

Портфель

Как сообщает Роспотребнадзор, техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) регламентируются размеры, вес, конструкция, показатели санитарно-химической, токсикологической безопасности материалов, из которых изготовлены ученические портфели и ранцы.

1) Маркировка ученических ранцев, портфелей и рюкзаков должна содержать информацию о возрасте пользователя.

2) Вес портфелей, школьных ранцев и аналогичных изделий без учебников должен быть для обучающихся начальных классов не более 700 граммов и для обучающихся средних и старших классов – не более 1000 граммов.

3) Ученические ранцы для детей младшего школьного возраста должны быть снабжены формоустойчивой спинкой, обеспечивающей полное прилегание к спине обучающегося и равномерное распределение веса.

Требования, предъявляемые к размерам ранцев для обучающихся начальных классов, следующие:

– длина (высота) – 300-360 мм,

– высота передней стенки – 220-260 мм,

– ширина – 60-100 мм,

– длина плечевого ремня – не менее 600-700 мм,

– ширина плечевого ремня в верхней части (на протяжении 400-450 мм) – не менее 35-40 мм.

Допускается увеличение размеров не более чем на 30 мм.

Также ученические портфели и ранцы должны иметь детали или фурнитуру со светоотражающими элементами.

Материал для изготовления ранцев должен быть легким, прочным, с водоотталкивающим покрытием, удобным для чистки.

В качестве ориентировочного теста для проверки соответствия веса ранца с учебниками и тетрадями нормативным требованиям используется вычисление отношения веса ранца к весу ребенка. Оптимальное соотношение составляет 1:10. Такой подход учитывает и индивидуальные возможности ребенка.

Учебные издания

Учебная литература должна отвечать возложенным на нее задачам, но при этом обеспечивать сохранение здоровья подрастающего поколения.

Требования к школьным учебникам касаются как веса, так и оформления книг. Появление множества обучающих программ привело к тому, что школьные учебники приобрели самые различные форматы и расцветки. Количество страниц в учебниках год от года растет, книги тяжелеют. При этом вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать:

для учащихся 1-2 классов – не более 1,5 кг;

3-4 классов – не более 2 кг;

5-6 классов – не более 2,5 кг;

7-8 классов – не более 3,5 кг;

9-11 классов – не более 4 кг.