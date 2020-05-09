Роспотребнадзор опубликовал условия для снятия ограничений

Роспотребнадзор на своем сайте в методических рекомендациях опубликовал критерии, согласно соблюдению которых при улучшении эпидобстановки в три этапа снимут ограничения и запреты, связанные с распространением коронавируса.

“На каждом из этапов главы регионов по предложению главных санитарных врачей субъектов смогут принимать решения о конкретных мероприятиях”, - сообщается в документе.

Для отмены ограничений главными критериями станут три параметра: коэффициент распространения COVID-19, доля свободных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией и охват населения тестированием на коронавирус.

Отмечается, что каждый регион будет выходить из ограничительных мероприятий по-своему. По времени этот момент также будет отличаться.

Послабления будут вводиться постепенно на каждом этапе.

Изначально разрешат гулять и заниматься спортом на улице. Откроются небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг, но при условии, что не будет скопления народа.

Первыми откроют предприятия потребительской направленности.

Второй этап разрешит приступить к работе предприятиям торговли, которые больше по площади, некоторым образовательным организациям.

Но будут сохраняться ограничения на одномоментное пребывание людей в торговом зале.

Когда начнется третий этап - возобновят работу предприятия торговли и сферы услуг. Тогда уже не будет ограничения числа посетителей и площади объекта. Откроются предприятия общественного питания, гостиницы, все образовательные учреждения.

Но самоизоляция будет обязательной для людей старше 65 лет, тех, у кого есть хронические заболевания (в первую очередь - сердечно-сосудистые, болезни органов дыхания, диабет).

Также необходимо соблюдать дополнительные меры предосторожности, если необходимо покинуть дом. При возможности, сотрудники предприятий/учреждений продолжат работать удаленно.

Необходим масочный режим (использование масок в в транспорте, в общественных местах, при любом выходе на улицу, а также на всех предприятиях и организациях), постоянная дезинфекция и соблюдение социального дистанцирования (не менее полутора метров).

«Мы формулировали наши методические рекомендации исходя из главной цели – сохранение жизни и здоровья человека в нашей стране. Самоизоляция позволила нам сгладить пики заболеваемости, избежать взрывного роста числа новых случаев. Сейчас в режиме самоизоляции люди общаются только в семейном кругу или в рабочем коллективе, если продолжают посещать работу. Уже сегодня Роспотребнадзором для каждого вида бизнеса подготовлены детальные методические рекомендации по организации работы с соблюдением всех мер безопасности и профилактики. Наш опыт показывает: когда все эти рекомендации четко соблюдаются, риски инфицирования минимальны», - подчеркнула руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.