Роспотребнадзор рассказал, как выбирать овощи и фрукты
Роспотребнадзор рекомендует при выборе плодоовощной продукции следовать несложным правилам.
Прежде всего необходимо обращать внимание на места покупки овощей и фруктов. Лучше всего, по мнению специалистов, делать это в специализированных местах торговли: на сельскохозяйственных рынках, в магазинах, павильонах. Там товары проходят санитарно-ветеринарную экспертизу в лабораториях. Также обратите внимание на состояние торговой точки (наличие рукомойника, емкости для сбора отработанной воды, мыла).
При выборе овощей и фруктов Роспотребнадзор рекомендует учитывать следующие моменты:
- при покупке томатов на веточке обращайте внимание на саму ветку, если она упругая, свежая, имеет однотонный зеленый цвет, значит, томаты были сорваны недавно и они свежие. Если ветка высохшая, неровная, то плоды несвежие;
- приобретая картофель, обратите внимание на цвет клубней. Не стоит покупать картофель, если плоды имеют зеленые пятна. Они появляются при неправильном хранении, если картофель долго пролежал под солнцем. Из-за этого в нем образуется опасное для здоровья вещество - соланин;
- при выборе моркови обращайте внимание на ее цвет. Он должен быть однородным, без вкраплений;
- при покупке яблок обратите внимание на их кожуру. Если она скользкая и липкая, значит, фрукт обрабатывался дифенилом (пищевой консервант). Удалить его водой невозможно.
Потребитель всегда может потребовать у продавца документы о качестве и безопасности на продукцию, разрешенную к реализации.
Комментарии
Ну помидоры и морковку пущай бабы выбирают! Они в них толк знают! Мне одна, ну очена опытная мадама, сказывала! Любит она ейное дело... А ешо пестики и тычинки... Главное, говорила, от размера зависит!
У яблок зимних сортов кожура может быть сальной на ощупь без всякой обработки.