“Россети” продолжают работать даже в условиях карантина

Во время самоизоляции, направленной на нераспространение коронавирусной инфекции, на 10-20 % выросло потребление электроэнергии в близлежащих к городам России поселках, где в основном и сконцентрирована проблема бесхозяйных сетей ввиду исторически сложившихся обстоятельств.

За 2019 год и с начала 2020 года группа “Россети” взяла на обслуживание более 1200 объектов, ранее относившихся к бесхозяйным. Это позволило значительно увеличить надежность энергоснабжения и оперативно восстанавливать сети в случае технологических нарушений.

По группе «Россети» среднее время восстановления энергоснабжения сейчас не превышает 1 часа 35 минут.

Работают сервисы дистанционного обслуживания. В настоящий момент связаться с энергетиками группы компаний можно посредством единого портала электросетевых услуг Портал-ТП.рф, а также нового мобильного приложения «Россети – личный кабинет», доступного пользователям устройств на Android и IOs. Для всех пользователей работает онлайн-сервис СветлаяСтрана.рф и телефоны горячих линий дочерних структур компании «Россети».

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации руководство компании «Россети» рассматривает возможность оказывать содействие муниципалитетам и местным поселениям по обслуживанию как бесхозяйных сетей, так и сетей локальных ТСО, не способных в связи с возросшими нагрузками обеспечить надежное энергоснабжение.

«Мы расцениваем как наш вклад в общее дело по борьбе коронавирусом возможность оказывать помощь региональным властям, муниципалитетам и поселениям в обеспечении надежного энергоснабжения граждан России, вынужденных самоизолироваться в период пандемии», – отметил генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.