Россия на втором месте в мире по вирусным атакам

За первое полугодие 2018 года наша страна оказалась на втором месте в мире по количеству обнаруженных Android-угроз в устройствах.

Соответствующий отчет был составлен специалистами вирусной лаборатории ESET.

Согласно нему, Российская Федерация вошла в тройку стран с максимальным числом обнаруженных Android-угроз. За первое полугодие текущего года больше всего угроз «поймали» в Иране (16%), России (14%) и Уганде (8%).

Тем не менее, специалисты отмечают, что общее количество выявленных угроз в этом году сократилось на 27,48 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 12,87 процента в сравнении со второй половиной 2017.

Но также следует учесть, что каждый месяц появляется около 300 новых образцов вредоносного кода для Android. Самые активные угрозы - модификации Satori и троян Exobot.

Для тех, кто хочет защитить свое мобильное устройство, эксперты советуют быть предельно осторожными и своевременно устанавливать на телефон обновления безопасности.