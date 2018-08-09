Россия на втором месте в мире по вирусным атакам
За первое полугодие 2018 года наша страна оказалась на втором месте в мире по количеству обнаруженных Android-угроз в устройствах.
Соответствующий отчет был составлен специалистами вирусной лаборатории ESET.
Согласно нему, Российская Федерация вошла в тройку стран с максимальным числом обнаруженных Android-угроз. За первое полугодие текущего года больше всего угроз «поймали» в Иране (16%), России (14%) и Уганде (8%).
Тем не менее, специалисты отмечают, что общее количество выявленных угроз в этом году сократилось на 27,48 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 12,87 процента в сравнении со второй половиной 2017.
Но также следует учесть, что каждый месяц появляется около 300 новых образцов вредоносного кода для Android. Самые активные угрозы - модификации Satori и троян Exobot.
Для тех, кто хочет защитить свое мобильное устройство, эксперты советуют быть предельно осторожными и своевременно устанавливать на телефон обновления безопасности.
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