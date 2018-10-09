Россия возглавила медальный зачет юношеской Олимпиады
В эти дни в аргентинском Буэнос-Айрисе проходят Третьи летние юношеские Олимпийские игры.
Игры стартовали 6 октября и продлятся до 18 октября.
После первого соревновательного дня сборная России захватила лидерство в общекомандном зачёте с пятью золотыми и одной серебряной медалью. Второе место делят венгры и венесуэльцы (2-0-0), четвёртыми идут вьетнамцы (1-1-0).
Золото России принесли: стрелок Григорий Шамаков, велогонщики Илья Бескровный и Варвара Овчинникова, пловцы в смешанной кролевой смешанной эстафете 4х100 м (Климент Колесников, Андрей Минаков, Полина Егорова, Елизавета Клеванович) и тхэквондисты Дмитрий Шишко и Полина Щербакова.
Серебряным призёром стал дзюдоист Абрек Нагучев.
Второй день принес России шесть золотых медалей.
Медали высшей пробы завоевали Ирэна Хубулова ( дзюдо, до 52 кг). Климент Колесников и Дарья Васькина победили на стометровке в плавании на спине. Два золота россияне завоевали в тхэквондо, где победили Георгий Попов (до 55 кг) и Елизавета Ряднинская (до 49 кг), а первое в истории золото юношеских Олимпийских игр в брэйк-дансе команде принес Сергей Чернышев.
Бронзу сборная России по плаванию завоевала в женской комбинированной эстафете (Васькина, Анастасия Макарова, Полина Егорова и Елизавета Клеванович).
Всего будет разыгран 241 комплект медалей в 32 видах спорта.
К сожалению, легкоатлетка из Динской Олеся Солдатова, прибывшая в Буэнос-Айрес в составе сборной России, снялась с соревнований из-за травмы.
Комментарии