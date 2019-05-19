Россия заняла третье место на Евровидении

Сергей Лазарев, представлявший Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019", занял третье место. Финал прошел 18 мая в Тель-Авиве. Победителем стал представитель Нидерландов, второе место у итальянца.

Это вторая попытка Лазарева штурмовать вершину конкурса. В 2016, в Стокгольме, Сергей также стал третьим. Выигрывала Россия один раз, в 2008. Победу нам принес Дима Билан.

Вторые места занимали Алсу (2000 г), Дима Билан (2006), Бурановские бабушки (2012), Полина Гагарина (2015).

Третьи - Тату (2003), Серебро (2007) и дважды - Сергей Лазарев (2016 и 2019).

Хуже всего наша страна выступила в 2018. Юлия Самойлова не прошла в финал.

В 2017 Россия в Евровидении не участвовала.