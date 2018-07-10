Россиянам запретили выращивать свой картофель?
В интернете появилась информация, что теперь владельцы садовых и частных участков, которые сажают лично запасенный картофель, являются административными правонарушителями, согласно ст. 10.12 КоАП. Наказывать их будут штрафом в размере до 500 рублей.
В мае 2018 года в Кодекс об административных правонарушениях внесены поправки, согласно которым гражданам запрещено высаживать семена любых культур, которые не прошли проверку на сортовые и посевные качества. Это значит, что обычный человек может высаживать в свой огород только те семена, которые он приобрел в профильном магазине, у которого есть на них документы.
Если же вы ослушаетесь, и посадите картофель, который запасли в прошлом сезоне, и это заметят «доброжелатели», то вас могут заставить все выкопать и утилизировать представители надзорного органа.
Как это будет выглядеть на практике пока не известно. Ранний картофель уже многие выкопали, а закон задним числом не действует. Что же будет в 2019 году — поживем, увидим.
Инициатором нововведений стал представитель Россельхознадзора Андрей Лушников, который выступил на заседании Госдумы в феврале. По его мнению, все виновные в данном нарушении должны привлекаться к ответственности.
Обновлено: Официальный сайт Россельхознадзора опроверг это сообщение:
"Согласно действующему законодательству, меры ответственности за реализацию семян и посадочного материала ненадлежащего качества и неизвестного происхождения в организованных и неорганизованных местах торговли предусмотрены только в отношении лиц, ведущих коммерческую деятельность. Так, данные меры ответственности не имеют отношения к физическим лицам, выращивающим растительную продукцию для собственных нужд".
В Управлении Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея так прокомментировали ситуацию: «Данный закон распространяется только на тех граждан, должностных и юридических лиц, которые выращивают картофель для продажи. Те, кто садит картофель для личных нужд, имеют право на его взращивание без дополнительной документации».
Комментарии
Жить с каждым годом все веселее.
Фейк.
Россельхознадзор опроверг эту информацию. Об этом известно было уже два часа назад. Проверяйте прежде чем сообщать новости.
Это очередной удавка для КФХ и небольших фермерский хозяйств. Наверняка, картофель после всех
поверок качества, значительно подорожает и многих разорит. Теперь, на рынке и домашней картошки больше не купим... Мое мнение, что это завуалированное ... "семена и посадочный материал ненадлежащего качества и неизвестного происхождения" лоббирует чьи-то интересы по монополизации рынка картофеля. Такое уже проходили, с запретом на разведение свиней. Скоро станет известно, кто этот - картофельный магнат
Все-таки народ у нас бдительный! Уже и Россельхознадзор клясться устал, что ничего такого и в помине не было, а люди всё гадают, какой картофельный магнат сливки с запрета снимет.
Хотяяяяяя... Великий Солнцеликий некогда же заверял, что пока он - прзд., повышения пенсионного возраста не будет, и что?
Ну как опроверг... Как я понял, сеять и сажать свои семена ты можешь, а продавать урожай- нет. Продавать может только агрокомплекс и ему подобные. Так что сиди и жуй свою картошку (а равно огурцы, помидоры, кабачки и тп) сам.