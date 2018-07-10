Россиянам запретили выращивать свой картофель?

В интернете появилась информация, что теперь владельцы садовых и частных участков, которые сажают лично запасенный картофель, являются административными правонарушителями, согласно ст. 10.12 КоАП. Наказывать их будут штрафом в размере до 500 рублей.

В мае 2018 года в Кодекс об административных правонарушениях внесены поправки, согласно которым гражданам запрещено высаживать семена любых культур, которые не прошли проверку на сортовые и посевные качества. Это значит, что обычный человек может высаживать в свой огород только те семена, которые он приобрел в профильном магазине, у которого есть на них документы.

Если же вы ослушаетесь, и посадите картофель, который запасли в прошлом сезоне, и это заметят «доброжелатели», то вас могут заставить все выкопать и утилизировать представители надзорного органа.

Как это будет выглядеть на практике пока не известно. Ранний картофель уже многие выкопали, а закон задним числом не действует. Что же будет в 2019 году — поживем, увидим.

Инициатором нововведений стал представитель Россельхознадзора Андрей Лушников, который выступил на заседании Госдумы в феврале. По его мнению, все виновные в данном нарушении должны привлекаться к ответственности.

Обновлено: Официальный сайт Россельхознадзора опроверг это сообщение:

"Согласно действующему законодательству, меры ответственности за реализацию семян и посадочного материала ненадлежащего качества и неизвестного происхождения в организованных и неорганизованных местах торговли предусмотрены только в отношении лиц, ведущих коммерческую деятельность. Так, данные меры ответственности не имеют отношения к физическим лицам, выращивающим растительную продукцию для собственных нужд".

В Управлении Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея так прокомментировали ситуацию: «Данный закон распространяется только на тех граждан, должностных и юридических лиц, которые выращивают картофель для продажи. Те, кто садит картофель для личных нужд, имеют право на его взращивание без дополнительной документации».



