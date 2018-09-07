Россияне смогут контролировать персональные данные

До конца этого года в нашей стране появится ресурс, с помощью которого можно будет узнать, где использовались ваши данные. Также пользователи портала смогут ввести запрет на такое использование другими лицами, Об этом говорится в паспорте правительственной программы «Цифровая экономика».

Но стоит отметить, ресурс введут в эксплуатацию планируется лишь в 2020 году.

Как утверждают специалисты, появление такого сайта позволит упростить жизнь граждан, да и компании будут более деликатно обращаться с данными пользователей. Однако государству придется обязать фирмы передавать такие сведения на законодательном уровне, а сами учреждения должны будут доработать свои информационные системы.