Российские дороги окрасятся синей и желтой разметкой

С 1 июня 2018 года, помимо белой разметки, на дорогах появятся желтая и синяя. Такой ГОСТ утвердил Росстандарт. Об этом сегодня, 15 марта, сообщил «Коммерсант».

Так, желтым цветом будут обозначать участки, где обгон запрещается. Ранее желтая разметка применялась лишь в зонах запрета стоянки, сейчас же одинарные, двойные сплошные, прерывистые будут обозначаться как этим цветом, так и, как прежде, белым.

Синими станут парковочные зоны и полосы движения на перекрестках.

Кроме того, на асфальт будут наносить разметку типа «вафельница» (территория, куда запрещено въезжать во время пробки на перекрестке), знак, обозначающий станцию зарядки электромобилей. Также, согласно новому ГОСТу, предусмотрена стрелка (зона разворота).

Нормы вступают в силу в июне, но это не значит, что дороги тут же облачатся в новые краски. Для начала разметка должна пройти согласования, а наносить ее будут при плановой замене дорожного покрытия. Но и старые обозначения остаются допустимыми.