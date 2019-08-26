Росстат сообщил, сколько женщин приходится на одного мужчину

Женское население будет преобладать еще долго.

Специалисты сообщили, что в 2019 году на десять мужчин приходится примерно 11,5 женщин. Такая пропорция сохранится до 2036 года. К этому времени мужчин станет уже чуть больше.

Эти данные характерны для всех регионов России, кроме Чукотки — там на десятерых мужчин мужчин приходится всего лишь 9,5 женщин.

Рождается мальчиков и девочек примерно одинаково, до четырех лет на 10 мальчиков приходится примерно 9,5 девочек, а вот к 20-25 годам соотношение меняется — в этом возрасте их уже 10 к 10,2. В дальнейшем перевес женского населения становится еще более ощутим.

Ученые связывают такое соотношение с более высокими рисками смертности мужчин. К 60 годам уже две женщины претендуют на одного представителя сильной половины человечества, пишет РИА Новости.