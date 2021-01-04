Рождественские службы пройдут с соблюдением всех санитарных норм

Рождественские службы пройдут с соблюдением всех санитарных норм
Фото: https://fb.ru/

Рождественские службы пройдут с соблюдением всех санитарных норм

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11 дней назад БогослужениеГазета РВСДинскаяДинской районНовости Динского районаРождественская службаРождествоСанитарные нормыХрамЦерковь

В Рождество в храмах Динского района пройдут праздничные богослужения. Службы проведут по всем санитарным правилам - дистанция, маски, перчатки, термометрия. На случай большого количества прихожан около храмов будут установлены колонки и люди на улице смогут слушать церковный хор и молитвы. 

Праздничные службы по случаю Рождества Христова в Динском районе традиционно пройдут с 6 на 7 января.


Станица Динская

Храм Святой Троицы

6 января - 22.30

7 января - 8.30


Молитвенная комната в микрорайоне Консервного завода

6 января - 22.00


Село Первореченское

Храм Святого Преподобного Серафима Саровского 

7 января - 8.30


Станица Васюринская 

Свято-Успенский храм 

С 6 на 7 января - 00.00


Поселок Агроном

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы

7 января - 8.00


Станица Пластуновская

Свято-Вознесенский Храм

6 января - 23.00

7 января - 7.30


Село Красносельское

Храм Святого мученика Трифона

6 января - 16.00

7 января - 8.00


Станица Старомышастовская

Свято-Вознесенский храм 

7 января - 8.00


Станица Нововеличковская 

Храм Святого Архангела Михаила 

6 января - 16.00

7 января - 00.00


Поселок Найдорф

Храм Святого Николая Чудотворца

6 января - 14.00 и 23.00


Станица Новотитаровская 

Свято-Андреевский храм 

6 января - 14.30 и 23.00

7 января - 8.00


Свято-Покровский храм

6 января - 15.00

7 января - 8.00


Поселок Южный

Храм Преображения Господня

6 января - 23.00


Поселок Украинский

Молитвенная комната

7 января - 11.00 (молебен)


Для всех, кто решил в рождественскую ночь остаться дома, на телеканале «Кубань 24» будут транслировать прямую трансляцию из Свято-Екатерининского кафедрального собора. Службу проведет митрополит Екатеринодарский и Кубанский Павел.

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