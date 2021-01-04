Рождественские службы пройдут с соблюдением всех санитарных норм

В Рождество в храмах Динского района пройдут праздничные богослужения. Службы проведут по всем санитарным правилам - дистанция, маски, перчатки, термометрия. На случай большого количества прихожан около храмов будут установлены колонки и люди на улице смогут слушать церковный хор и молитвы.

Праздничные службы по случаю Рождества Христова в Динском районе традиционно пройдут с 6 на 7 января.





Станица Динская

Храм Святой Троицы

6 января - 22.30

7 января - 8.30





Молитвенная комната в микрорайоне Консервного завода

6 января - 22.00





Село Первореченское

Храм Святого Преподобного Серафима Саровского

7 января - 8.30





Станица Васюринская

Свято-Успенский храм

С 6 на 7 января - 00.00





Поселок Агроном

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы

7 января - 8.00





Станица Пластуновская

Свято-Вознесенский Храм

6 января - 23.00

7 января - 7.30





Село Красносельское

Храм Святого мученика Трифона

6 января - 16.00

7 января - 8.00





Станица Старомышастовская

Свято-Вознесенский храм

7 января - 8.00





Станица Нововеличковская

Храм Святого Архангела Михаила

6 января - 16.00

7 января - 00.00





Поселок Найдорф

Храм Святого Николая Чудотворца

6 января - 14.00 и 23.00





Станица Новотитаровская

Свято-Андреевский храм

6 января - 14.30 и 23.00

7 января - 8.00





Свято-Покровский храм

6 января - 15.00

7 января - 8.00





Поселок Южный

Храм Преображения Господня

6 января - 23.00





Поселок Украинский

Молитвенная комната

7 января - 11.00 (молебен)





Для всех, кто решил в рождественскую ночь остаться дома, на телеканале «Кубань 24» будут транслировать прямую трансляцию из Свято-Екатерининского кафедрального собора. Службу проведет митрополит Екатеринодарский и Кубанский Павел.