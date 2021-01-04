Рождественские службы пройдут с соблюдением всех санитарных норм
В Рождество в храмах Динского района пройдут праздничные богослужения. Службы проведут по всем санитарным правилам - дистанция, маски, перчатки, термометрия. На случай большого количества прихожан около храмов будут установлены колонки и люди на улице смогут слушать церковный хор и молитвы.
Праздничные службы по случаю Рождества Христова в Динском районе традиционно пройдут с 6 на 7 января.
Станица Динская
Храм Святой Троицы
6 января - 22.30
7 января - 8.30
Молитвенная комната в микрорайоне Консервного завода
6 января - 22.00
Село Первореченское
Храм Святого Преподобного Серафима Саровского
7 января - 8.30
Станица Васюринская
Свято-Успенский храм
С 6 на 7 января - 00.00
Поселок Агроном
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы
7 января - 8.00
Станица Пластуновская
Свято-Вознесенский Храм
6 января - 23.00
7 января - 7.30
Село Красносельское
Храм Святого мученика Трифона
6 января - 16.00
7 января - 8.00
Станица Старомышастовская
Свято-Вознесенский храм
7 января - 8.00
Станица Нововеличковская
Храм Святого Архангела Михаила
6 января - 16.00
7 января - 00.00
Поселок Найдорф
Храм Святого Николая Чудотворца
6 января - 14.00 и 23.00
Станица Новотитаровская
Свято-Андреевский храм
6 января - 14.30 и 23.00
7 января - 8.00
Свято-Покровский храм
6 января - 15.00
7 января - 8.00
Поселок Южный
Храм Преображения Господня
6 января - 23.00
Поселок Украинский
Молитвенная комната
7 января - 11.00 (молебен)
Для всех, кто решил в рождественскую ночь остаться дома, на телеканале «Кубань 24» будут транслировать прямую трансляцию из Свято-Екатерининского кафедрального собора. Службу проведет митрополит Екатеринодарский и Кубанский Павел.
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