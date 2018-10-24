Рукоделие 21 века: дань традициям или новая мода?

В последнее время ручная работа стала особо цениться. Ведь ни одна машина не вложит в изделие частичку души. Для некоторых это просто хобби, для других – целое искусство.

В Динском районе немало мастеров, которые создают настоящие шедевры.

Мы побывали у двух талантливых рукодельниц из Пластуновской, которые рассказали о том, как и почему они занялись этим.

Примером для Инны Васильченко стала ее мама, которая очень красиво вязала. Равняясь на нее, девочка пробовала и себя в этой сфере. Но особенным стал случай, когда, уже будучи студенткой, она увидела сокурсницу в красивом вязаном платье. Девушке оно очень понравилось.

«Я решила, что смогу связать не хуже», – вспоминает рукодельница.

Но в те времена было очень тяжело достать нитки и схемы. С трудом найдя все необходимое, девушка принялась за работу. Получилось отличное платье.

Особенный интерес у Инны вызывали старинные работы, смотря на которые можно было представить, как они создавались. С годами она начала коллекционировать эти вещи.

На данный момент самому старому экспонату около 140 лет. Это церковные покровцы (расшитая крестообразная ткань, которой покрываются сосуды во время литургии) 1880-х годов.

Другой салфетке уже более 75 лет. При этом она в отличном состоянии. Женщина рассказывает, что это очень тонкая работа.

Инна Васильченко уже много лет с любовью коллекционирует и реставрирует предметы старины, при этом сама создает новые работы. Особо любимыми для рукодельницы остаются шали, которых у нее огромное количество. Кроме этого она с удовольствием вышивает картины. Еще одной страстью женщины остаются вязаные колье – они становятся изюминкой и прекрасно дополняют образ.





Также «РВС» побывала в гостях у Валентины Афанасьевой, которая создает вышитые картины своими руками.

Для нее примером стала старшая сестра, которая была талантливой рукодельницей. Еще в детстве маленькая Валя с удовольствием наблюдала за работой Тамары. Став постарше, она начала тоже пробовать творить.

В те времена было невозможно купить платье на нестандартную фигуру. А Валентина была очень худой, поэтому единственным выходом было создавать одежду.

«Я начала сама шить себе наряды. Однажды переделала под свою фигуру мамино любимое платье. Конечно, она была в шоке, ведь сделала я это без спроса. Но даже не ругала меня, так как результат ей очень понравился», – вспоминает Валентина Афанасьева.

Потом уже во взрослом возрасте коллега за компанию записала ее на курсы машинной вышивки. Женщине это занятие пришлось по душе. Изначально она увлеклась вышивкой гладью.

«Я покупала обычные мужские рубашки и вышивала их. Потом сама носила и смотрелись они просто великолепно. Ни у кого таких больше не было. Платье своей дочери на выпускной тоже сама расшивала. На белой ткани вышивка была просто великолепной», – рассказывает Валентина.

Так случилось, что какое-то время женщина не возвращалась к этому занятию. Но любовь свою она не забыла. Вспыхнули чувства к рукоделию с новой силой в 2014 году, когда Валентина поехала в Китай.

«Там на одной из выставок я увидела картину, вышитую крестом, на которой была изображена белая лошадь. Она мне безмерно понравилась, и я поняла, что хочу создать такую же. Купила необходимые материалы и вышила ее на одном дыхании», – рассказывает рукодельница.

Следом за этой она начала создавать новые работы. Одна за одной. Вышивание – отдушина Валентины.

Сейчас каждую комнату в ее доме украшают невероятно красивые творения. Она помещает их в багетные рамы, которые подчеркивают нежность и тонкость работ.

Самая большая из них размером 1х2 метра. Вышивала ее рукодельница 4,5 месяца. От 8 до 14 часов в сутки тратила мастерица на работу. Кропотливо вышивала крестик за крестиком.

Еще одна картина – «Посвящение в рыцари», которая украшает зал Валентины, потребовала целых 120 оттенков цветов. 112000 крестиков составляет рисунок. Это очень кропотливая работа, ведь цвета постоянно менялись, нужно было переставлять нитку другого оттенка.

«Три раза я бросала вышивать эту картину. Было невероятно сложно. Но смогла ее закончить. Теперь это моя гордость», – делится рукодельница.