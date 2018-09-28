РВС объявляет крутой конкурс для школьников Динского района

Ребята, все вы не расстаетесь со смартфонами. Фотографируетесь, снимаете видео, а главное, знаете, как это сделать круто.

Предлагаем вам не просто так тусить с телефонами, а заработать с их помощью на классный обед для вашей компании!

Тема конкурса — школа будущего.

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Что нужно?

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✅Оригинальность, креативность, чувство юмора.

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Что с этим богатством делать?

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✅Разработать сценарий и снять видео том, какой вы видите школу в будущем. Чему будут учить через 10 лет? Ведению инстаграма? Управлению квадракоптером? Или?..

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А дальше?

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✅Прислать видео в «РВС» на почту 💻dialog@gazeta-rvs.ru или в 📲вотсапп, вайбер или телеграм на номер 89898383605

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А потом?

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✅Ждать итогов розыгрыша и получить сертификаты от





«Авокадо» - 2000 руб.





«Суши Лав» - 1500 руб.





«Скрудж Макдак» - 1000 руб

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И это все?

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Неет. Самые классные видео мы опубликуем в соцсетях «РВС» на многотысячную аудиторию.

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Вау.

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Не теряйте времени! Придумывайте, снимайте и отправляйте нам видео. Не сдерживайте свою фантазию, покажите, на что вы способны!





Ждем ваши видео до четверга, 4 октября.













