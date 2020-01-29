"РВС" попробовала, чем кормят детей в школах





Разместив публикацию о подорожании школьного питания в социальных сетях “РВС”, посыпались комментарии о его качестве.

Мнения разделились. Одни родители жаловались, другие писали положительные отзывы. Ситуация получилась неоднозначной.

@ev_bis: “Мой ребенок кушает с удовольствием, что не может не радовать родителя! Никогда не приходит домой голодным… Обеды всегда теплые”, - сообщила мать одного из школьников БОУ СОШ №29 в Новотитаровской.

Из той же школы одна из матерей @__nata28__ написала: “Есть можно 2 раза в неделю, остальная еда не вкусная. Каша молочная несладкая, чай тоже. Говорили об этом не раз, изменений нет!”.

Возьмем БОУ СОШ №1. Мнения родителей:

@filiphovnanatalya: “Дети в 1 школе есть не хотят, практически каждый день отвечают на расспросы о еде, что было либо невкусно, либо несъедобно вообще. Еще и подача салатов и гарниров в общей миске, в которой все желающие набирают своими ложками или вилками. Не оставляют шансов детям, которые банально брезгуют таким - есть полноценную порцию. Неужели каждому сложно положить каждому в тарелку одной сервировочной ложкой? Свинство получается”.

@olgamirkina: “В БОУ СОШ №1 после смены поставщика стали кормить вкусно и порции хорошие. Ребенку очень нравится”.

@tereshkinakatjusha: “В 1 школе отвратительное питание, отдаём деньги за 2 детей, едят школьную еду 1 раз в неделю, остальные деньги на ветер”.

@iriskakimova: “Ребенок в столовой есть хорошо, почти все нравится, не любит только кислый лимонный чай. К 1 школе претензий нет”.

Аналогичная ситуация вышла и с 3 школой:

@tatishka_gls: “В третьей школе очень вкусно кормят”.

@tsoi1718: “Третья школа готовит как для свиней, еда ужасная”.

@julia_sever_ug: “На собрании в 3-й школе нам классный руководитель показывала чем кормят детей, что порции большие и все съедобное. У меня дочка все ест, дома деликатесов не готовлю. Ребенок привык к обычной еде. А вообще дети все разные”.

Комментарии о других школах тоже были, но суть у всех одна - есть те, кто доволен и те, кто считает иначе.

После таких разных мнений журналисты “РВС” Ольга и Илья 29 января отправились в несколько школ: в №1, №2 и №15.

В этот день в Первой школе давали рыбу, пюре и зеленый горошек. Из напитков - сок или черный чай.

Как показал опрос школьников, рыбные дни радуют учеников меньше всего в каждом образовательном учреждении, не только в №1.

Журналисты приехали за несколько минут до перемены. Повара и дежурные уже в это время накрывали столы. К основному блюду прилагался серый и белый хлеб.

Пока школьники были на уроках, корреспондентов одели в специальные халаты и провели в пищеблок. По нему организовали экскурсию. Показали, что в школе имеются несколько отдельных цехов: по переработке яиц, мясо-рыбный, мучной, по первичной и вторичной обработке овощей. Некоторые цеха наполнены свежими продуктами: сетками картошки, лука, ведрами капусты, баночками зеленого горошка, коробками яблок и многим другим. Во всех специализированных помещениях убрано, чистота соблюдается.

Когда прозвенел звонок, на обед пришли старшие классы. Журналисты опросили 11-классников. Они сказали, что едят все, блюда в столовой нравятся, но, опять же, меньше всего рады рыбе.

Другие ученики признались, что больше всего любят, когда в школьном меню макароны, котлеты, сосиски, квашеная капуста, плов и пельмени. Не особо нравятся им “молочные” дни.

Журналистам “РВС” повара предложили продегустировать еду. На пробу выдали две обычные порции, которые полагаются всем учащимся.

Отметим, что вкусовые предпочтения у обоих корреспондентов - разные. Илья в связи со студенческой жизнью привык “перекусывать”, будучи жителем общаги ел в основном полуфабрикаты и фаст-фуд. Ольга ест более-менее сбалансированно, самую простую еду, приготовленную способом варки, тушения, запекания. Илья больше предпочитает мясо, Ольга ест как мясо, так и рыбу, ей не принципиально.

Пюре оказалось нежным, картошка хорошо измельчена, без комочков. Из рыбы была горбуша, хлеб не сухой.

Итог: обе порции были съедены. Илья оставил только немного рыбы. Несмотря на то, что он почти ее не употребляет, попробовав, она ему понравилась.

Что касается напитков, Ольга не выпила чай, так как он был сладкий. Но вряд ли кто-то из школьников не добавляет сахар.

Зеленый горошек, который прилагался к основному блюду, подавался действительно в общей тарелке. И по мнению журналистов, это правильно, так как они бы его не стали пробовать из-за своих предпочтений, а кто-то бы другой с удовольствием съел добавку. Это как салаты на столе, кладутся в большинстве семей в одной миске на стол, а там, кто желает, накладывает. Ложка к горошку прилагалась.

Порции хватает, чтобы наесться.

В школе №2 29 января подавали пельмени. Тоже одно из любимых блюд учеников. Кроме этого, дети предпочитают макароны с сосиской, пюре с курицей, тушенной в сметанном соусе, жаркое по-домашнему и плов.

В этой школе есть возможность заменить блюдо. Сегодня, если кто-то из учеников не хочет пельмени, ему предлагается первое (суп, борщ) или каша с мясом. Из напитков на выбор: ряженка, чай или компот.

Пельмени оказались не “слипшиеся” и теплые.

В школе №15 подавали гречку с куриным филе, тушенном в соусе. К нему прилагался салат из капусты с горошком, хлеб и компот из шиповника. Любимые блюда школьников здесь - макароны с сосиской, вареники с картошкой и творожная запеканка. Порции по размерам значительные, еда теплая.

Во всех проверенных школах журналистов пустили в столовые и пищеблоки. В каждой предложили попробовать пищу.

Что касается “холодной” еды, то во всех образовательных учреждениях дежурные заранее накрывают столы. Иногда возникают ситуации, когда ученики задерживаются на уроках или, например, переодеваются после физкультуры и приходят в столовые позже обычного времени.

О качестве, наверное, стоит судить родителям не по словам детей, а приходить лично и пробовать. Если пропустили и даже угостили журналистов, мамам и папам не откажут точно. Кроме этого, кто-то любит более соленую или сладкую еду, кто-то не солит и не сахарит вообще. В школах, как показал “рейд”, готовят “универсально”. Каждое образовательное учреждение ежедневно отчитывается перед управлением образования, которое контролирует процесс готовки, порции и их подачу.



