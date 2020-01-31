"РВС" узнала, сколько в Динском районе проживает китайцев





В связи с активным распространением коронавируса в Китае в редакцию “РВС” начали поступать вопросы о гражданах этой страны.

“Много ли у нас в Динском районе китайцев?” - главный из этой темы.

Мы обратились в отдел по вопросам миграции Динского района.

Там нам сообщили, что официально зарегистрированных граждан Китая на территории района нет.





Минздрав России на сайте опубликовал рекомендации по профилактике коронавируса:

необходимо чаще мыть руки;

ходить в медицинских масках;

медработникам использовать специальную одежду;

проводить дезинфекционные мероприятия;

обеззараживать воздух;

утилизировать медицинские отходы.

Российским туристам, которые находятся в Китае или собираются посетить, советуют соблюдать меры предосторожности: