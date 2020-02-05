Рыбачим с умом - как не поплатиться рублем за нарушение закона

Зима на Кубани в этом году выдалась очень теплой. Порыбачить на льду не было никакого шанса.

Но рыболовы уже вовсю готовятся к новому сезону. Они обратились в “РВС” с просьбой разъяснения законодательства в этом направлении, которое актуально в 2020 году.

“Вылов рыбы разрешен во всех водных объектах в Динском районе, которые не предоставлены в пользование (аренду). Например, на территории станицы Динской водоем, на котором располагается пляж, является общедоступным для любительской рыбалки.

Что касается закона о любительском рыболовстве, который вступил в силу в 2020 году, то особых изменений в нем нет – рыбалка на арендованных водных объектах разрешена только с согласия водопользователя (арендатора). И вылавливать можно только им запущенную рыбу. Любительское рыболовство в отношении федеральной рыбы запрещено в предоставленных в пользование водоемах.

Кроме того, запретили водную охоту с использованием средств обнаружений водных биологических ресурсов (эхолотов). Также она запрещена в местах скопления людей. Кроме того, не разрешается использовать подводные ружья с берега или же с плавсредств”, – рассказал журналисту “РВС” старший государственный инспектор Азово-Кубанского отдела государственного контроля Дмитрий Денисенко.

Минимальные размеры и суточная норма разрешенного вылова рыбы на Кубани

Запрещено вылавливать рыбу, которая меньше размером, чем указано в законе.

Если же вы поймали более мелкую особь, необходимо с наименьшими повреждениями, независимо от состояния, выпустить ее в естественную среду обитания.

Судак – 38 см – 2 экземпляра.

Сом пресноводный – 60 см – 2 экземпляра.

Сазан - 35 см - 3 экземпляра.

Тарань - 16 см - 5 кг.

Рыбец, сырть - 22 см - 5 экземпляров.

Синец - 24 см - 5 кг.

Амур белый - 45 см - 2 экземпляра.

Лещ - 24 см - 5 кг.

Кумжа (форель) - 15 см - 5 экземпляров.

Усачи - 20 см - 5 кг.

Подуст - 15 см - 5 кг.

Берш - 26 см - 5 экземпляров.

Жерех - 35 см - 3 экземпляра.

Толстолобики - 50 см - 2 экземпляра.

Чехонь - 24 см - 5 кг.

Сельди черноморско-азовские проходная и морская - 15 см - 5 кг.

Пеленгас - 38 см - 5 кг.

Голавль - 28 см - 5 кг.

Линь - 17 см - 5 кг.

Щука - 30 см - 5 кг.

Язь - 26 см - 5 кг.

Бычки - 10 см - 5 кг.

Раки - 9 см - 30 экземпляров.

Камбала-глосса - 17 см - 5 кг.

Кефали (сингиль, лобан, остронос) - 20 см - 5 кг.

Ставрида - 10 см - 5 кг.

Какие приспособления запрещено использовать при любительском рыболовстве

ловушки;

пневмооружие;

донные неводы;

сети;

капканы;

электрические удочки;

остроги;

пассивные орудия;

спиннинги (при 10 и более крючках);

самоловные приспособления;

колющие средства.

Также в строгом ограничении находятся такие методы:

глушение;

создание заграждений;

применение подсветки.

Способ спускания водоема категорически запрещен.

Какие штрафы предусмотрены за несоблюдение правил

За нарушение правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна физическим лица полагается штраф (при любительской рыбалке) от 2 до 5 тыс. руб.; индивидуальным предпринимателям/должностным лицам - от 20 до 30 тыс. руб.; юридическим лицам - от 100 до 200 тыс. руб.

Злостные нарушения правил рыболовства (использование электроудочек, нанесение особо крупного ущерба (свыше 100 тысяч рублей), применение самоходных транспортных средств группой лиц, ловля сетями и т. д.) – это уже ст. 256 Уголовного кодекса РФ. Она предусматривает наказание от штрафа в 300-500 тысяч рублей до 2-х лет лишения свободы.

Если улов рыбака превысит суточную норму вылова, ему придется за каждый экземпляр (который идет сверх нормы) оплатить компенсационный ущерб, который будет выставлен помимо штрафа.

Судак - 3305 руб./экз.

Сом пресноводный, сазан, рыбец, амур белый, усач, жерех, толстолобик, щука - 925 руб./экз.

Сельдь, пеленгас - 685 руб./экз.

Лещ, тарань, берш, чехонь, линь - 500 руб./экз.

Головань - 250 руб./экз.

Рак - 115 руб./экз.

Бычок - 55 руб./экз.