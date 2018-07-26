С 1 августа поднимут пенсии?

Корректировка пенсий работающих пенсионеров проводится один раз в году.

С 1 августа 2018 года работающие пенсионеры, за которых работодатели уплачивали страховые взносы в 2017 году, начнут получать повышенную пенсию. Размер прибавки рассчитывается индивидуально. Главные критерии для оценки: трудовой стаж и зарплата, с которой отчислялись взносы.

Пенсионный фонд России проинформировал, что максимальная прибавка составит три пенсионных балла, рассчитанных по стоимости 2017 года. В денежном эквиваленте это 235,74 рубля.

Территориальный орган ПФР пересчитывает страховую пенсию в автоматическом порядке, поэтому для перерасчета не нужно обращаться в фонд и писать заявление.