Работающие пенсионеры получат прибавку. Фото: kompensacii.ru
С 1 августа поднимут пенсии?
Корректировка пенсий работающих пенсионеров проводится один раз в году.
С 1 августа 2018 года работающие пенсионеры, за которых работодатели уплачивали страховые взносы в 2017 году, начнут получать повышенную пенсию. Размер прибавки рассчитывается индивидуально. Главные критерии для оценки: трудовой стаж и зарплата, с которой отчислялись взносы.
Пенсионный фонд России проинформировал, что максимальная прибавка составит три пенсионных балла, рассчитанных по стоимости 2017 года. В денежном эквиваленте это 235,74 рубля.
Территориальный орган ПФР пересчитывает страховую пенсию в автоматическом порядке, поэтому для перерасчета не нужно обращаться в фонд и писать заявление.
Комментарии
Может нам сдохнуть мне 48 работаю повором 32 года