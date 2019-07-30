С 1 августа проиндексируют пенсии. Кого это коснется?

С 1 августа в России впервые с 2016 года проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров. Перерасчет выплат будет проводиться автоматически, никаких заявлений для этого подавать не потребуется.

«Однако претендовать на изменение размеров выплат смогут только те граждане пенсионного возраста, чьи работодатели в 2018 году выплачивали за них пенсионные и страховые взносы, уточнили в Пенсионном фонде», - подчеркивает старший помощник прокурора Динского района юрист 1 класса Андрей Конищев.