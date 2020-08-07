С 1 августа выросли цены за проезд между Динской и другими станицами
С 1 августа стоимость проезда по маршрутам, обслуживаемым перевозчиком ИП Медведев, изменилась.
Новые тарифы
🚌№ 222 Динская – Воронцовская – Найдорф
🚌№ 207 Динская – Воронцовская – Найдорф
Динская – Белевцы – 60 руб.
Динская – Новотитаровская – 70 руб.
Динская – Нововеличковская – 102 руб.
Динская – Воронцовская – 129 руб.
Динская – Найдорф – 122 руб.
🚌№ 212 Динская – Первореченское – 45 руб.
🚌№ 204 Динская – Васюринская – 92 руб.
🚌№ 223 Новотитаровская – Динская – 78 руб.
🚌№ 210 Динская – Красносельское – 45 руб.
🚌№ 211 Динская – Старомышастовская – 58 руб.
🚌№ 206 Динская – Агроном
Динская – Агроном (центр. отделение) – 57 руб.
Динская – Агроном (Вишняки, Янтарный) – 75 руб.
Динская – Агроном (Зарождение) – 44 руб.
Динская – Агроном (Кочетинский) – 33 руб.
Динская – Агроном 1 (ул. Ленина) – 50 руб.
🚌 №№ 205, 205/2, 208, 227 Динская – Пластуновская – Украинский
Динская – Пластуновская – 52 руб.
Динская – Украинский – 74 руб.
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