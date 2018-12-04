С 10 декабря электрички Динская — Краснодар станут ходить чаще
Электричка давно стала востребованным видом транспорта у жителей Динского района. Теперь она будет ходить чаще.
Из райцентра в сторону Краснодара можно уехать в 06.35, 08.05, 10.18, 18.27, 19.41.
Рейсы из краевой столицы в Динскую отправляются в 6.49, 08.50, 17.28, 18.42, 20.34.
Комментарии
Радовались, когда узнали о доп. электричках Краснодар-Динская, но сейчас по расписанию видно, что оно взято с потолка, совершенно не связано с потребностями. Утренняя добавленная приходит в Краснодар в 8.48. Это ни к 9.00 никуда не успеть, ни к 8.40 на пересадку на Горячеключевскую, чтобы выехать на природу. Почему бы не на полчаса раньше? Схожая ситуация и с вечерней 6-часовой. И вечернюю с Динской можно было бы попозже, а то почти в одно время с последним автобусом. Как-то ни туда, ни сюда.
А жаль? Вышло, как всегда.