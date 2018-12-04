С 10 декабря электрички Динская — Краснодар станут ходить чаще

Электричка давно стала востребованным видом транспорта у жителей Динского района. Теперь она будет ходить чаще.

Из райцентра в сторону Краснодара можно уехать в 06.35, 08.05, 10.18, 18.27, 19.41.

Рейсы из краевой столицы в Динскую отправляются в 6.49, 08.50, 17.28, 18.42, 20.34.



