С 11 января увеличивается стоимость проезда на маршрутах 107, 108, 122 и 127
Цены на проезд увеличатся
Чтобы ООО “Кубаньтранссервис” могло продолжить стабильную работу, предприятие поднимает тарифы в среднем на 12 %.
- Маршрут № 107 – 90 рублей
- Маршрут № 108 – 110 рублей
- Маршрут № 122 – 110 рублей
- Маршрут № 127 – 160 рублей
До 1 февраля для пассажиров этих маршрутов совместно с оператором транспортной системы «ЧАС ПИК» планируют реализовать систему проездных.
Стоимость проездной карты на 50 поездок в месяц:
- маршрут № 107 – 4000 рублей;
- маршрут № 108 – 4900 рублей;
- маршрут № 122 – 4900 рублей;
- маршрут № 127 – 7300 рублей.
Где купить проездной
Продажа проездных будет осуществляться по адресу:
- ст. Динская ул. Красная 21а;
- г. Краснодар (у дома № 52 Б на ул. Офицерской, трамвайная остановка «Екатерининский зал»).
По вопросам электронных билетов можете обращаться по телефону горячей линии 8(800)700-25-27.
О законности
ООО “Кубаньтранссервис” поднимает цены на основании федерального закона №220. Перевозчик вправе самостоятельно рассчитывать тариф. При этом и самостоятельно несет все затраты на содержание своего автопарка, зарплату водителей и закупку горюче-смазочных материалов.
Обоснования
По словам президента ассоциации «Союз транспортников Кубани» Ивана Петрова, в 2020 году перевозчики понесли большие затраты на закупку необходимой техники и спецсредств для модернизации транспорта в период пандемии. Сократилось число пассажиров и снизилась выручка. Возросли расходы на топливо и запчасти. “Повышение оплаты – это вынужденная мера”, – пояснил Иван Петров.
В 2020 году рост цен на топливо составил почти 16 %. Выросла и стоимость полиса ОСАГО.
Со своей же стороны, по словам Петрова, перевозчики берут на себя ряд обязательств: контроль качества оказываемых услуг, соблюдение норм поведения со стороны водителей и содержание автобусов в надлежащем состоянии.
Комментарии
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