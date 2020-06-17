С 21 июня въезд в Краснодарский край для туристов станет свободным

Вениамин Кондратьев дал интервью на канале «Россия-1» о курортном сезоне.

Его показали 16 июня в 20.00.

С 21 июня анонсированы очередные ослабления, но скорее не для жителей края, а для его гостей.

Въезд в наш курортный регион станет свободным.

«С 21 июня мы планируем ослабить контроль для всех, кто хочет приехать в Краснодарский край. Но проверка температурного режима и сдача теста на коронавирус сохраняется. И, конечно, мы должны будем точно знать, в какое место едет тот или иной гость», – сказал глава региона.

По-прежнему необходимо соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора. Маски в помещениях с большим скоплением людей и социальная дистанция.

При этом, если хотя бы у одного постояльца какой-либо гостиницы выявят COVID-19, ее сразу превратят в обсерватор.