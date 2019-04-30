С 29 апреля участок М 4 «Дон» на Кубани стал платным

О том, что отремонтированная трасса М 4 «Дон» в Краснодарском крае будет платной, стало известно давно. Был построен терминал для взимания платы в Павловском район. Как стало известно «РВС» из источников в ЗСК края, обсуждалась и такая идея, как терминал при въезде в краевую столицу. Но ее, к счастью, не приняли. Пока.

В прошлом году вдоль трассы стали устанавливать сетчатое ограждение. В этом, при выезде на трассу со стороны близлежащих населенных пунктов, установили дорожные знаки, информирующие о выезде на платную дорогу. В конце апреля стало известно, что с 29 апреля участок М 4 «Дон» станет платным.

Публикация данной информации в социальных сетях «РВС» вызвала массу вопросов жителей. «Неужели при проезде из Пластуновской в Динскую на работу придется платить?», «У нас в Кореновске родители живут, часто ездим. А теперь что, это станет дорогим удовольствием?» и многие другие.

В этой статье мы подробно расскажем, что значит режим платной эксплуатации трассы для жителей Динского района.

Итак, режим платной эксплуатации М 4 «Дон» введен распоряжением Правительства РФ № 1766-р от 17 августа 2017-го года.

Возле станицы Павловской, на 1223 км трассы организована открытая система сбора платы за пользование участком М 4 «Дон» от 1195 км (возле Павловской) до 1319 км (Краснодар) – терминал. Оплачивать проезд придется только при пересечении данного терминала независимо от пройденного расстояния.









Оплатить проезд можно наличными, банковской картой и транспондером T-pass. Транспондер – это приемо-передающее устройство, которое позволяет безостановочно взимать плату за пользование платными дорогами. Ими удобно пользоваться тем, кто часто ездит по платным дорогам России, так как он действует не только для М 4 «Дон», но и для М11 "Москва-Санкт-Петербург" и М3 "Украина", а также на платных участках автомобильных дорог: 15-58 км автодороги "Москва-Солнечногорск", "Западный скоростной диаметр" г. Санкт-Петербург и новый выход с МКАД на М1 "Беларусь" (Северный обход Одинцова).









Немаловажно, что тем водителям, которые пользуются транспондером, предоставляется скидка в 20 % от стоимости проезда.

Центр продаж и обслуживания транспондеров уже открыт рядом с терминалом в Павловской.





В центре продаж установят терминал моментальной оплаты «Элекснет» для самостоятельного пополнения баланса транспондера. Оплату можно произвести без комиссии по номеру лицевого счета, номеру устройства или номеру мобильного телефона, привязанному к лицевому счету устройства.

Заказать транспондер можно и на официальном сайте «Автодора». Цена - 1 тысяча рублей.

Сколько же придется заплатить при пересечении терминала в Павловской?

Для легковых автомобилей с прицепом и без и мотоциклов: 200 рублей днем (с 7.00 до 00.00) и 120 рублей ночью (с 00.00 до 7.00). С транспондером: 160 и 96 рублей соответственно.

Для грузовых и пассажирских ТС с прицепом и без (высотой 2-2,6 м, 2 оси)– 300 рублей днем, 180 – ночью (240 и 144 при оплате транспондером).

Для грузовых и пассажирских ТС (высота более 2,6 м, 2 оси) – 400 рублей днем, 240 – ночью (320 и 192 при оплате транспондером).

Для грузовых и пассажирских ТС (высотой более 2,6 м, 3 оси) – 700 рублей днем и 440 – ночью (560 и 352 при оплате транспондером).





У этого платного участка есть бесплатная альтернатива, ее маршрут: автодорога Р217 «Кавказ» — автодорога 03 ОП РЗ 03К-002 Темрюк — Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края — трасса М4 «Дон».

Теперь о том, что больше всего волнует жителей Динского района: будут ли они платить при поездках по М 4 «Дон» в Краснодар, к морю, в соседние районы. Ответ «нет». Так как плата взимается только при пересечении терминала, если ваш путь не пролегает через станицу Павловскую, то пользоваться трассой вы будете бесплатно. А вот при поездке, например, в Ростов, ваш путь по М 4 будет пролегать через терминал, и вам придется заплатить.







