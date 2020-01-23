С чем связан рост цен на питание в школах Динского района?
Каникулы у школьников закончились, и в редакцию начали поступать обращения родителей.
«С 9 января питание подорожало на 10 рублей», – возмущены они.
«На бюджете семьи, где по 2-3 школьника, это очень сказывается», – написала одна из подписчиц в инстаграме «РВС».
С этим вопросом мы обратились к начальнику управления образования Динского района Марине Ежковой.
«Нам поступили коммерческие предложения поставщиков – организаторов питания об увеличении стоимости, поэтому мы предложили родителям рассмотреть этот вопрос. На заседании управляющих советов школ многие решения приняты положительно, потому что понимают, что это может быть одна из правильных мер», – прокомментировала она.
15 января Путин во время послания Федеральному собранию рассказал, что в российских школах планируется сделать горячее питание для 1-4 классов бесплатным. В некоторых регионах поручение должно быть реализовано уже 1 сентября 2020 года. Во всех субъектах – до 2023-го.
Марина Ежкова отметила, что Динской район надеется попасть в эту программу как можно скорее.
Чтобы выяснить, с чем все-таки связано повышение цены на школьное питание, мы обратились к одному из поставщиков – Наталье Белоусовой. Она объяснила:
На протяжении последних пяти лет источниками финансирования школьного питания являлись районный бюджет и родительская оплата. И с одной, и с другой стороны цифра была неизменной. Но в силу экономической и политической ситуации, сложившейся сегодня в муниципалитете, район вынужден был уменьшить сумму, которая дотировалась из бюджета. За пятилетний период рост цен на какие-то позиции произошел на 10, 15, где-то на 70 и даже на 100 процентов. С учетом всех этих подорожаний, которые возникают у нас в стране, и сложились такие обстоятельства. Мы были вынуждены пойти на этот шаг, поскольку обязаны выполнять все нормы и соблюдать меню, утвержденное Роспотребнадзором, чтобы не возникло никаких изменений в питании в худшую сторону.
Мы ждем момента, когда вступит в силу поручение президента по поводу бесплатного горячего питания с 1 по 4 класс, чтобы понимать, как все это будет происходить. Но подорожание сейчас – это, к сожалению, вынужденная мера
По ее словам, само питание никак не изменится, так как оно составлено по нормам Роспотребнадзора. Поставщик отметила, что его качество хорошее, на сегодняшний день все школы проводят внутренний ежедневный аудит – фотографирование блюд для контроля. Родители имеют право прийти в любую школу, посмотреть, попробовать, чем кормят ребенка.
«Если в каких-то моментах что-то не нравится, мы идем навстречу, согласовываем с Роспотребнадзором это изменение, подходим к каждой просьбе индивидуально. До этого мы уже проводили собрания родителей для того, чтобы они посмотрели полноценное меню, организовывали несколько таких выездных мероприятий, приглашали мам и пап, готовили все блюда, давали возможность попробовать», – добавила она.
Комментарии
В Индии количество школьников больше, чем все население России!!! Но "нищая" обеспечивает всех!!!! горячим питанием за государственный счет!!!
А нефтегазовая держава этого не может!!! Позорище!!!