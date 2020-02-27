С чем связано отключение светофоров в Динской?

“Почему по Красной в Динской перестали работать некоторые светофоры?”- вопрос, который волнует жителей последние три дня.

Читатели сообщают, что в данный момент не регулируется светофором перекресток в районе ГИБДД, а также на других улицах:

“Хочу пожаловаться на неработающий светофор по Красной на пересечении с Кирпичной. Уже 3 дня не работает. И никому нет дела. Чуть ли не сбивают машины”, - написал один из подписчиков в соц.сетях “РВС”.

“Третье утро подряд отключают светофор на Красной и Крайней, хотелось бы узнать причину. Ведь довольно сложный перекрёсток и собирается немаленькая пробка (стоят до въезда в ЦРБ)”, - рассказал другой.

Это не единственное обращение от водителей, которые столкнулись с пробкой по ул. Крайней:

“Крик души! На больнице не работает светофор с начала этой недели! По утрам невозможно выехать с поворота (ст. Пластуновской), стоим по 20 минут. Выезжая, водители рискуют, чтобы не спровоцировать аварийную ситуацию”, - также пожаловался очередной читатель.

В администрации Динского сельского поселения сообщили, что светофоры принадлежат Краснодару, но ситуация с их стороны под контролем. Вероятно, устройства сломались в связи с сильным ветром, который был несколько дней назад. Причина выясняется специалистами. Ведутся работы по устранению неполадок.