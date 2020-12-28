С главной елки Динского района воруют игрушки
Администрация Динского поселения в своих социальных сетях заявила о пропаже елочных украшений с центральной елки. Она просит людей проявить порядочность. Отнестись с уважением к тем, кто создавал новогоднее настроение. Ведь эта локация оборудована для того, чтобы желающие могли прогуляться и сфотографироваться рядом.
“Уважаемые динчане, пожалуйста, берегите то, что создается для вас!” - подчеркнули в ведомстве.
Комментарии
Варвары!
А камеры на площади есть? А полиция с камер не видит когда воруют? Пора уже главную площадь района оборудовать новыми современными камерами или поставить пост полиции что не воровали то лампочки на сцене,то игрушки с ёлки и т.д и т.п