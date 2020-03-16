С какими странами Россия закрыла границы?

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России решил временно ограничить воздушное сообщение с несколькими странами Европы и закрыть пограничные переходы.

С 15 марта закрыты сухопутные пункты пропуска на польской и норвежской границе.

Временно приостановлено и авиасообщение. С 16 марта ограничили перелеты в/из Европы, Швейцарии, за исключением регулярных рейсов на Женеву через аэропорт Шереметьево. Пока в штатном режиме осуществляются рейсы на Осло через Шереметьево.

При этом все также остается закрытой граница с Китаем, ограничены полеты в Северную и Южную Корею, Вьетнам, а также в несколько стран Европы.

“РЖД” с 17 марта прекращает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой.

Временно перестанут осуществляться международные пассажирские перевозки, в частности, поезда “Москва-Киев”, “Москва-Львов”, “Москва-Одесса”, “Москва-Николаев”, “Москва-Кривой Рог”.

16 марта стало известно о закрытии границ с Белоруссией для передвижения людей.

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании. Он подчеркнул, что данные меры необходимы для защиты страны от угрозы коронавируса. Власти страны вынуждены действовать на опережение, чтобы не допустить распространения заболевания.

Кроме того, в России будет сформирован антикризисный фонд размером 300 млрд рублей. Его используют для поддержки отраслей экономики и граждан в условиях распространения коронавируса.

Также в ближайшее время правительство создаст систему онлайн-оповещения граждан о ситуации с коронавирусом. Запустят «горячую линию».

Правительство создаст фонд премирования врачей, ведущих борьбу с коронавирусом.