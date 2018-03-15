С мая в России ожидается повышение МРОТа

В 2018 году размер минимальной заработной платы (МРОТ) будет повышен. МРОТ – это законодательно установленный минимум, имеющий фиксированный на определенный период времени размер, применяющийся для регулирования оплаты труда, а также для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности граждан.

«МРОТ устанавливается в соответствии со статьей 133 Трудового кодекса РФ, в котором есть положение о том, что «минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации федеральным законом». Так, с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда составит 11163 рубля в месяц (Федеральный закон от 07.03.2018 г. N 41-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда")», – прокомментировал старший помощник прокурора Динского района юрист первого класса Андрей Конищев.