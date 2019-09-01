С сентября дроны и квадрокоптеры надо будет ставить на учет

Собственники беспилотных летательных аппаратов с взлетной массой от 0,25 до 30 кг должны будут ставить их на официальный учет. Зарегистрировать необходимо будет в течение 10 дней с момента покупки.

Процедура затронет тех, чьи беспилотники изготовлены в РФ, а также тех, кто ввозит их для постоянного использования в нашей стране. Она не коснется участников спортивных состязаний.

После прохождения регистрации дрон внесут в специальную базу. Если его украдут или он потеряется, нужно будет обязательно сообщить об этом.

При постановке дрона или квадрокоптера на учет нужно будет указать свои паспортные данные, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), контакты (телефон, адрес, электронную почту).

Для юридических лиц следует указать полное наименование организации, основной государственный регистрационный номер и ИНН.

Рассматривать заявления и вести реестр будет Росавиация.

Оправить заявление с фотографией дрона можно будет через портал учета беспилотных судов или через единый портал госуслуг.

Нарушение федеральных правил использования воздушного пространства грозит получением штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей для физических лиц, 25–30 тысяч для должностных лиц и от 250 тыс. до 300 тыс. рублей для юридических лиц. Кроме того, представителям юридических лиц также может грозить приостановление деятельности компании на срок до 90 суток.