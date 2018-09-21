Сало, вареники, сладости: благотворительная ярмарка в Динской

Сегодня в школе №2 прошла ежегодная благотворительная ярмарка «Многонациональная Кубань». Она была приурочена к 81-й годовщине образования Краснодарского края и 75 годовщине освобождения Кубани и Кавказа.

Также ярмарка стала своеобразным стартом мегапроекта «Казачьему роду нет переводу», который направлен на духовно-патриотическое воспитание школьников.

Ученики 2-11 классов подготовили блюда, которые они сделали своими руками. Особенно популярными стали вареники и домашние сладости. Также были представлены овощи и фрукты с личных садов и огородов. Можно было приобрести даже живые цветы с корнями. В организации ярмарки был задействован весь коллектив школы, учащиеся и их родители.

Первоклашки же стали участниками — они могли не только приобретать товары, но и прокатиться на лошади и паровозике.

Школьный вокально-инструментальный ансамбль, которым руководит Виктор Новиков, выступил с различными песнями и частушками.

В целом на празднике царила суетная, добрая и дружественная атмосфера. И с таким количеством съедобных товаров, просто невозможно было уйти голодным.







