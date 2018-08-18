Сам себе бухгалтер: рассчитать сумму налогов сможет каждый

Электронные сервисы ФНС России предоставляют возможности рассчитать сумму для всех видов налогов физическим лицам.

«Калькулятор земельного налога и налога на имущество физических лиц» позволяет рассчитать размер данных налогов. Для этого необходимо выбрать налог, свой регион и указать кадастровый номер.

В сервисе «Калькулятор транспортного налога ФЛ» физические лица могут узнать сумму налога на транспорт.

Тем, кто хочет узнать о действующих льготах и ставках по транспортному, земельному и налогу на имущество физических лиц, следует посетить сервис ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Посмотреть формулы расчетов по каждому виду налога, разобраться в налоговом уведомлении поможет промо-страница «Налоговое уведомление 2018». Она описывает содержание разделов налоговых уведомлений, разъясняет их и содержит ответы по типовым жизненным ситуациям, связанным с полученными документами. Также здесь демонстрируются видеоролики по вопросам налогообложения недвижимости: о применении нового налогового вычета по земельному налогу, кадастровой стоимости в качестве налоговой базы и т. д.

Стоит отметить, что пользователям электронного сервиса «Личный кабинет физического лица» бумажные уведомления приходить не будут – квитанции загрузят в «Личный кабинет». С помощью данного сервиса можно будет посмотреть объекты собственности, суммы к уплате, наличие льготы, а также оплатить налоги онлайн. Для подключения к сервису нужно обратиться в ближайшую налоговую инспекцию. Также войти в «Личный кабинет» можно с помощью учетной записи единого портала госуслуг.

Как сообщает Федеральная налоговая служба, оплатить имущественные налоги за 2017 год необходимо до 3 декабря 2018 года.