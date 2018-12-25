Самый безопасный портфель района у Димы Ложникова

В конце ноября «РВС» совместно с ОГИБДД по Динскому району объявили конкурс на самый безопасный портфель района. Безопасность школьного рюкзака определялась наличием на нем светоотражающих элементов. Участникам нужно было соблюсти следующие условия конкурса: выложить фото школьного ранца на свою страничку, сопроводив его хештегами #мойбезопасныйпортфель и #газетарвс. Лучшие фото мы публиковали в сториз.

К сожалению, участников оказалось не так много.

Победителем конкурса стал первоклассник школы № 4 Дима Ложников. У него на ранце целых 12 светоотражающих наклеек! На награждение в редакцию мальчик приехал с мамой Наташей. Как оказалось, в этот день Димин рюкзак уже принес ему победу в школьном конкурсе на самый безопасный портфель!

- Мы с мужем очень серьезно подошли к этому вопросу, - рассказала нам мама Наташа, - сначала приклеили свеоотражающие наклейки, но они плохо держались. Тогда мы купили новые и я их пришила нитками. Я сама водитель, и знаю, как важно, чтобы ребенок был заметен в темное время суток. Особенно сейчас, когда поздно светает и рано темнеет.

Сладкий подарок от ГИБДД Диме вручила инспектор по пропаганде Евгения Плотникова. Еще один подарок победитель получил от «РВС».

Думаю, ты знаешь правила дорожного движения, переходишь дорогу только по пешеходному переходу и очень хорошо, что у тебя на рюкзаке есть светоотражающие наклейки. Желаем тебе счастливого Нового года! - поздравила мальчика Евгения.

Как рассказал нам Дима, он занимается плаванием и танцами, и в этом году сам наряжал елку! Растет помощник!