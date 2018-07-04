Самый большой недолив и высокие цены на бензин — на Кубани

Как сообщает пресс-служба Федерации автовладельцев России, все чаще водители обращаются с жалобами на то, что им не доливают бензин на заправках. Чтобы определить фактическое количество топлива, заливаемое в баки машин на АЗС, в июне было проведено исследование в режиме «тайного покупателя».

Специально оборудованный автомобиль заправлялся на различных станциях регионов России. Затем качество бензина выборочно проверяли в лабораториях.

В 13 субъектах РФ на 34 АЗС произвели мониторинг недолива бензина АИ-92 и АИ-95. Недоливом специалитами считалось расхождение более 1% между оплаченным и фактически полученным топливом.

Именно в Краснодарском крае зафиксирован максимальный процент обмана на заливаемое топливо -19,03%. Здесь продавали бензин АИ-95 по 44,70 рублей за литр, фактически же, потребители приобретали топливо по цене 55,21 руб./л.

Всего в результате проведенной проверки недолив был выявлен на 76% российских заправок.

Среди федеральных и крупных региональных сетей он составил 81% (средний - 4,97%, максимальный - 19,03%).

На 100% частных и мелкосетевых АЗС зафиксирован недолив (средний - 5,66%, максимальный - 8.03%).

Кроме того, по сообщению пресс-службы ОНФ, Краснодарский край попал в число тех регионов, где зафиксированы самые высокие цены на бензин Аи-95.