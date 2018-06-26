Самовольное подключение к электросетям: незаконно и опасно

Как сообщают энергетики, любое потребление электроэнергии при отсутствии заключенного договора с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией) является нарушением законодательства РФ.

Потребляя электроэнергию, тем самым увеличивая нагрузку на сеть, незаконные подключения влекут за собой снижение надежности и качества электроснабжения.

Фактически это воровство у добросовестных потребителей. В соответствии с действующим законодательством, сетевая организация обязана незамедлительно отключить объект, подключенный самовольно.

Хищение электроэнергии преследуется по закону: потребители, которые незаконно ею пользуются, будут оплачивать причиненный ущерб согласно максимальной пропускной способности незаконно присоединенного оборудования, а также нести административную, а иногда и уголовную ответственность.

Не допускайте потребления электроэнергии без договора с гарантирующим поставщиком.

Самовольно не подключайтесь к электрическим сетям. Такие действия могут не только повлечь финансовую ответственность, но и причинить вред здоровью и привести к гибели людей от поражения током.

Помните:

любое технологическое присоединение (в том числе и к абонентским электроустановкам) должно согласовываться с сетевой компанией;

нельзя принимать услуги сторонних лиц по техприсоединению – можете оказаться жертвой мошенников.

Если вы стали свидетелем вмешательства в систему электроснабжения, просьба звонить по телефону единой горячей линии "Кубаньэнерго" 8-800-100-15-52 (звонок бесплатный).

По всем вопросам, касающимся технологического присоединения, обращайтесь в центр обслуживания потребителей филиала "Кубаньэнерго": ст. Динская, ул. Широкая, 91, тел. 86162-6-10-91.