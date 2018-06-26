Самовольное подключение к электросетям: незаконно и опасно
Как сообщают энергетики, любое потребление электроэнергии при отсутствии заключенного договора с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией) является нарушением законодательства РФ.
Потребляя электроэнергию, тем самым увеличивая нагрузку на сеть, незаконные подключения влекут за собой снижение надежности и качества электроснабжения.
Фактически это воровство у добросовестных потребителей. В соответствии с действующим законодательством, сетевая организация обязана незамедлительно отключить объект, подключенный самовольно.
Хищение электроэнергии преследуется по закону: потребители, которые незаконно ею пользуются, будут оплачивать причиненный ущерб согласно максимальной пропускной способности незаконно присоединенного оборудования, а также нести административную, а иногда и уголовную ответственность.
Не допускайте потребления электроэнергии без договора с гарантирующим поставщиком.
Самовольно не подключайтесь к электрическим сетям. Такие действия могут не только повлечь финансовую ответственность, но и причинить вред здоровью и привести к гибели людей от поражения током.
Помните:
любое технологическое присоединение (в том числе и к абонентским электроустановкам) должно согласовываться с сетевой компанией;
нельзя принимать услуги сторонних лиц по техприсоединению – можете оказаться жертвой мошенников.
Если вы стали свидетелем вмешательства в систему электроснабжения, просьба звонить по телефону единой горячей линии "Кубаньэнерго" 8-800-100-15-52 (звонок бесплатный).
По всем вопросам, касающимся технологического присоединения, обращайтесь в центр обслуживания потребителей филиала "Кубаньэнерго": ст. Динская, ул. Широкая, 91, тел. 86162-6-10-91.
Комментарии
"По всем вопросам, касающимся технологического присоединения, обращайтесь в центр обслуживания потребителей филиала "Кубаньэнерго":"
Раньше много было мест, где служащие по-хамски общаются с клиентами. Сейчас, кроме этой организации, с хамским отношением, практически не сталкиваюсь.А здесь всё по-старому, ну кто был, тот знает. Сроки и обещания не выполняются. Работники привыкли, чтобы за ними бегали и просили и по-другому ничего делать не хотят. И вы хотите, чтобы вам помогали?
Добрый день! Если Вам нахамили в центре обслуживания потребителей, сообщите, пожалуйста, об этом: когда, где и кто нахамил. Мы примем меры по недопущению подобных моментов. Тел. в Краснодаре 255-30-72