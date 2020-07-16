Самозанятые смогут пользоваться краевыми мерами поддержки

Самозанятые смогут пользоваться краевыми мерами поддержки

Самозанятые смогут пользоваться краевыми мерами поддержки

  12
18 минут назад Газета РВСДинской районНалог на профессиональный доходНалогиНовости Динского районаСамозанятые

Такую же помощь, как малый и средний бизнес, смогут получать плательщики налога на профессиональный доход.

15 июля на 41-й сессии ЗСК депутаты поддержали этот законопроект. Обусловлено это тем, что с 1 июля на Кубани действует специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Изменения в законе позволят самозанятым принимать участие в госпрограммах, которые нацелены на развитие МСП. Власти же смогут выделять из краевого бюджета средства на поддержку самозанятых.

Примечательно, что есть возможность одновременно быть зарегистрированным как самозанятый и работать по трудовому договору. Зарплата не будет учитываться при расчете налога, а трудовой стаж по месту работы не прервется.

Индивидуальные предприниматели и физлица, у которых нет работодателя и они не привлекают наемных работников по трудовым договорам, могут на него перейти. От самостоятельной занятости они будут платить налоги с доходов по льготной ставке – 4 % (физлица) или 6% (ИП и организации).

Предоставлять налоговую декларацию при применении НПД не нужно. Учет доходов будет вестись автоматически в приложении «Мой налог».

Комментарии