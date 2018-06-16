Самые интересные факты о продолжительности жизни в мире

Женщины живут дольше мужчин в 195 странах, а в России - на целых 11 лет. Эфиопцы, рожденные в 2016 году, могут прожить на 19 лет дольше своих сограждан, рожденных в 1990-м, а люди в странах с высокой продолжительностью жизни смогут ходить по Земле на 34 года дольше, чем жители стран, где она низкая. И это лишь некоторые интересные факты, полученные с помощью калькулятора продолжительности жизни, основанного на исследовании “Глобальное бремя заболеваний“ (Global Burden of Disease) Института показателей и оценки здоровья (IHME). Итак, перейдем к самым интересным фактам:

Люди стали жить дольше?

Средняя продолжительность жизни в мире выросла больше, чем на семь лет с 1990 года — в среднем она росла на год каждые 3,5 года. Люди по всему миру живут дольше, в том числе благодаря снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в странах с высокими доходами и младенческой смертности — в странах с низкими. Повышение качества здравоохранения, улучшение санитарных условий и новые достижения медицины в лечении заболеваний также сыграли свою роль. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни выросла на 6,3 года. Правда, ее рост замедляется.

Где живут дольше всех?

В Европе находятся 14 из топ-20 стран по продолжительности жизни. Но первые места заняли страны Юго-Восточной Азии - Япония и Сингапур, где люди в среднем могут дожить до 84 лет. Что касается Великобритании — Англия едва попала в топ-20, с результатом 81 год, Северная Ирландия и Уэльс, где люди могут дожить примерно до 80 лет, на 32-м и 34-м месте, а Шотландия занимает 42-е место из 198 стран с ожидаемой продолжительностью жизни 79 лет.

В каких странах самая короткая жизнь?

В африканских странах - самая низкая продолжительность жизни Все, кроме двух, из 20 стран с самой низкой продолжительностью жизни находятся в Африке. Дети, рожденные в 2016 году в Лесото и Центральноафриканской Республике, где была гражданская война, могут в среднем дожить до 50 лет - на 34 года меньше, чем житель Японии. В Афганистане десятки лет войн, засух и беззакония привели к тому, что эта страна - единственная из всех азиатских государств - оказалась в низу списка с продолжительностью жизни 58 лет.

Кто сейчас живет дольше — женщины или мужчины?

Женщины живут дольше мужчин в 195 странах из 198, в среднем на шесть лет. В некоторых странах разница достигает 11 лет. Многие страны с большой разницей в продолжительности жизни мужчин и женщин расположены в Восточной Европе, где сравнительно низкая продолжительность жизни мужчин обусловлена алкоголизмом и плохими условиями работы. Есть лишь три страны, где мужчины живут дольше женщин - Республика Конго, Кувейт и Мавритания.