Самые востребованные профессии в Динском районе

В связи с грядущим повышением пенсионного возраста, главным вопросом, волнующим россиян стал: доживем ли мы до пенсии. А ведь есть и другой, не менее важный: заработаем ли мы на заслуженный отдых? На кого пойти учиться, куда устраиваться на работу, чем заниматься, чтобы обеспечить семью — ответы на эти вопросы журналисты «РВС» искали в Динском центре занятости. Главный специалист отдела трудоустройства, спецпрограмм и профобучения Наталья Китова рассказала, представителям каких профессий легче всего трудоустроиться.





Водители — самые востребованные

Проще всего найти работу тем, кто умеет водить автомобиль. Вакансии водителей открыты по всем направлениям: рулить нужно и на производстве, и в торговле и в различных организациях. Так что водительское удостоверение для того, кто ищет работу, лишним не будет.

Женщинам — в бухгалтерию

А вот женщинам проще всего найти работу, получив образование бухгалтера. Специалисты по дебету и кредиту требуются в самые разные организации.

Встает охрана рано

И мужчинам, и женщинам подойдет работа охранника. Это одна из самых востребованных вакансий в Динском районе.

Агент

А если водительского удостоверения нет, да и других документов о послешкольном образовании, то можно найти свое место под солнцем в индустрии страхования. Работающим в этой отрасли компаниям постоянно требуются агенты, которые смогут убедить клиентов застраховать жизнь, имущество и прочие блага. Главное качество для соискателей такой работы — настойчивость, коммуникативность и хорошее настроение.

В цене рабочие руки

Не останутся без работы и те, кто овладел специальностями слесарей, монтажников, сварщиков и монтеров. Вакансий по этим направлениям много, хорошим специалистам обещают достойную заработную плату.

Медики всегда в почете

В Динском районе укомплектованность медицинскими кадрами одна из самых высоких в крае. Но тем не менее проблем с трудоустройством у врачей, фельдшеров и медсестер различной специализации и квалификации не возникает — все, кто ищет работу, трудоустраиваются.

В мерчендайзеры пойду

Востребованы у нас и профессионалы, название чьих специальностей звучит весьма экзотично. Мерчендайзеры, например. Это специалисты по продвижению товаров, их с распростертыми объятиями ждут на производстве.

...А лучше — в супервайзеры

Интересную вакансию мы нашли на сайте одного известного кубанского сельскохозяйственного холдинга. Им требуется супервайзер по мерчендайзингу. Да, мы тоже не с первого раза выговорили. Нет, это не директор по торговле.

Супервайзер — это наблюдатель за персоналом, контролирующий работу коллектива в любой сфере, от бизнеса до госуправления. Образно говоря, бригадир, в чьи обязанности входит сколотить коллектив и стимулировать его выполнять поставленные задачи.

Что делать, если ваша профессия не востребована на рынке труда?

В центре занятости предлагают обучение или курсы повышения квалификации. И все это — бесплатно. Так в 2017-м году на обучение было направлено 130 безработных граждан. 74 из них получили профессию водителя, повара, младшего воспитателя, оператора котельной, продавца и т. д. 56 человек повысили квалификацию по специальностям бухгалтерский учет, управлением персоналом, управление государственными и муниципальными закупками.

Если вы хотите ознакомиться с полным списком вакансий и программами обучения, обращайтесь в Динской центр занятости по адресу ст. Динская, ул. Красноармейская, 52. Телефон 8(86162)6-20-24