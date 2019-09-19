Саркис Мовсесян - динской реставратор советских автомобилей

Дело тут не в деньгах или какой-то выгоде. Реставрацией мужчина занимается не ради прибыли. Машинами Саркис увлекается с самого раннего детства, как и его отец. Всю сознательную жизнь некоторые завистники со скепсисом относились к занятию Саркиса: «Зачем тебе этот хлам, повозишься и бросишь», часто говорили ему знакомые. Однако мужчина каждый раз доказывал обратное. На собственные средства, за непродолжительное время Саркис давал новую жизнь автомобилю, который изначально уже и не был похож на автомобиль. «Чайка», «ГАЗ», знакомая всем «копейка», «Победа» - почти вся классика прошла через его умелые руки. И, как уже было сказано выше, причиной этому служит не коммерция, а банальная любовь к своему делу и, самое главное, к советским машинам. Саркис признается, что настолько любит линейку «ГАЗ», что собственноручно установил своеобразный памятник из части корпуса автомобиля в дань уважения над своим магазином автозапчастей. Иногда он выезжает со своими внуками на одной из машин и просто колесит по Динской, получая тем самым удовольствие для души. Проезжающие мимо автолюбитель часто с уважением смотря на ожившую классику и показывают свое одобрение Саркису. В людных местах дети и даже взрослые подходят, чтобы сфотографироваться с автомобилем, в чем Саркис им никогда не отказывает. А о своих любимых машинах он может говорить не один час, рассказывая о каждой детали той или иной модели.