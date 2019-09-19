Саркис Мовсесян - динской реставратор советских автомобилей
Больше двух лет назад «РВС» писала об удивительном человеке — Саркисе Мовсесяне. Он живет в Динской и даёт вторую жизнь классике советского автопрома. Два года назад Саркис собрал с нуля «Волгу» 1968-го года. Одной лишь реставрацией дело не кончилось — с виду «Волга» похожа на всех своих «собратьев» в разных комплектациях, однако внутри это совершенно другой автомобиль: три телевизора, климат-контроль, двигатель от «Крайслера» коробка-автомат, всё работает на электронике — перечислять можно долго. Всю машину и весь её проект Саркис делал самостоятельно. Тогда он пообещал, что через некоторое время, на парад 9-го мая, вместе со своими внуками, проедет в колонне по Красной на своей «Победе», которую Саркис уже начал восстанавливать. А так как Саркис Мовсесян — человек слова, то обещание своё он сдержал.
Дело тут не в деньгах или какой-то выгоде. Реставрацией мужчина занимается не ради прибыли. Машинами Саркис увлекается с самого раннего детства, как и его отец. Всю сознательную жизнь некоторые завистники со скепсисом относились к занятию Саркиса: «Зачем тебе этот хлам, повозишься и бросишь», часто говорили ему знакомые. Однако мужчина каждый раз доказывал обратное. На собственные средства, за непродолжительное время Саркис давал новую жизнь автомобилю, который изначально уже и не был похож на автомобиль. «Чайка», «ГАЗ», знакомая всем «копейка», «Победа» - почти вся классика прошла через его умелые руки. И, как уже было сказано выше, причиной этому служит не коммерция, а банальная любовь к своему делу и, самое главное, к советским машинам. Саркис признается, что настолько любит линейку «ГАЗ», что собственноручно установил своеобразный памятник из части корпуса автомобиля в дань уважения над своим магазином автозапчастей. Иногда он выезжает со своими внуками на одной из машин и просто колесит по Динской, получая тем самым удовольствие для души. Проезжающие мимо автолюбитель часто с уважением смотря на ожившую классику и показывают свое одобрение Саркису. В людных местах дети и даже взрослые подходят, чтобы сфотографироваться с автомобилем, в чем Саркис им никогда не отказывает. А о своих любимых машинах он может говорить не один час, рассказывая о каждой детали той или иной модели.
Своих «ласточек» Саркис не собирается продавать ни за какие деньги. Во многом потому что делает он это всё для себя и для потомков. Сам находит автомобиль, разрабатывает проект восстановления, ищет детали и запчасти. В каждую гайку была вложена душа — такое за деньги не купишь. Саркису также помогают его сыновья и друзья, которых много лет назад мужчина обучил основам своего ремесла, и теперь они тоже видят в таких автомобилях не просто средство передвижение, а предмет искусства. Саркис сетует, что сегодня молодежь совсем перестала интересоваться этой профессией. В другие времена часто отцы приводили своих сыновей посмотреть на то, чем мужчина занимается, а он с радостью и безвозмездно обучал их всем тонкостям своего дела. Теперь положение дел сильно изменилось. Но, несмотря на это, Саркис продолжает заниматься своим любимым делом. В гараже у него уже стоит очередной потрепанный 403-ий «Москвич» 1967 года, который уже ожидает своей очереди на восстановление.
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