Малышу из Динской нужна помощь для реабилитации в Санкт-Петербурге

Малышу из Динской нужна помощь для реабилитации в Санкт-Петербурге

Малышу из Динской нужна помощь для реабилитации в Санкт-Петербурге

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4 часа назад ДинскаяДинской районНужна помощьРебенок с ДЦПРебенок-инвалидСбор средств для ребенка-инвалида

 В редакцию «РВС» обратилась многодетная семья из Динской.  Их третий ребенок очень нуждается   в медицинской помощи, и без поддержки  неравнодушных  людей семье не справиться.

Вот какую историю рассказала мама маленького Саши:

«Саша родился 30 января  2018 г.,  роды были  тяжелые.  Выписались домой как положено, ребенок  был здоров. В три  месяца Саша начал выкручивать ручки,  голову совсем не держал. Диагноза нам точного не ставили,  говорили, что повышен  тонус. Мы ходили на массаж, в бассейн. В семь  месяцев нас положили в краевую больницу г. Краснодара и поставили диагноз спастический тетрапарез (синдром ДЦП). У Саши не работают мышцы,  в свои 9 месяцев он не может  сидеть,  переворачиваться,  ползать,  и практически не держит голову. Пока он маленький совсем,  ему можно помочь  - есть шанс на выздоровление!  Мы хотим поехать в г. Санкт Петербург в реабилитационный центр «Пеликан». Это будет наша первая поездка. В  год  центр  нужно посещать три раза. Для начала мы хотим собрать деньги хотя бы  на одну  поездку.  Самим нам это  не под силу: у нас трое детей, работает только папа.  Мы очень надеемся на отзывчивость неравнодушных людей, и очень хотим чтобы наш сын  получил шанс  на выздоровление».

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 До 10 декабря  нужно собрать  90 тысяч рублей.

Сбор средств ведется на карту Сбербанк 42307810930200027686

Карта привязана к телефону 8(900)23-577-39 – мама Саши Кристина.

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