Малышу из Динской нужна помощь для реабилитации в Санкт-Петербурге

В редакцию «РВС» обратилась многодетная семья из Динской. Их третий ребенок очень нуждается в медицинской помощи, и без поддержки неравнодушных людей семье не справиться.

Вот какую историю рассказала мама маленького Саши:

«Саша родился 30 января 2018 г., роды были тяжелые. Выписались домой как положено, ребенок был здоров. В три месяца Саша начал выкручивать ручки, голову совсем не держал. Диагноза нам точного не ставили, говорили, что повышен тонус. Мы ходили на массаж, в бассейн. В семь месяцев нас положили в краевую больницу г. Краснодара и поставили диагноз спастический тетрапарез (синдром ДЦП). У Саши не работают мышцы, в свои 9 месяцев он не может сидеть, переворачиваться, ползать, и практически не держит голову. Пока он маленький совсем, ему можно помочь - есть шанс на выздоровление! Мы хотим поехать в г. Санкт Петербург в реабилитационный центр «Пеликан». Это будет наша первая поездка. В год центр нужно посещать три раза. Для начала мы хотим собрать деньги хотя бы на одну поездку. Самим нам это не под силу: у нас трое детей, работает только папа. Мы очень надеемся на отзывчивость неравнодушных людей, и очень хотим чтобы наш сын получил шанс на выздоровление».





До 10 декабря нужно собрать 90 тысяч рублей.

Сбор средств ведется на карту Сбербанк 42307810930200027686

Карта привязана к телефону 8(900)23-577-39 – мама Саши Кристина.















