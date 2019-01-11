Саше Печенову нужна помощь для реабилитации

В редакцию «РВС» вновь обратилась мама Сашеньки Печенова. Малышу, у которого диагностировано ДЦП, нужны средства на реабилитацию в Санкт-Петербурге. Два месяца назад жители района уже помогли семье собрать деньги на поездку в северную столицу, где Саше провели необходимые процедуры. Но, чтобы добиться кардинального успеха в выздоровлении, одной реабилитации мало.

«После проведения реабилитации в Санкт-Петербурге Сашеньке стало гораздо лучше, мы поняли, что у ребенка есть шанс на выздоровление! С 11 марта мы вновь должны посетить реабилитационный центр. У Саши большие шансы на выздоровление. Мы обратились в фонды. В одном из них нам пообещали, что если мы соберем необходимые документы, то сбор откроют к весне. А это значит, к марту, когда нужно уезжать, денег еще не будет. У нас одна только надежда — на неравнодушных людей. Мы очень благодарны всем, кто откликнулся в прошлый раз и помог нам поехать на лечение, но я вынуждена еще раз обратиться за помощью. Я верю, что мой сын все преодолеет, он очень сильный малыш».

Перевести деньги на поездку в реабилитационный центр в Санкт-Петербурге для Саши Печенова можно на карту Сбербанка мамы. Номер карты 676280309024273453





Кстати, перед Новым годом Сашеньку поздравляла Снегурочка и Дед Мороз из «РВС». Игрушки для малыша и сладости для всех троих деток в семье мы привозили в рамках ежегодной акции. Благодаря жителям и предпринимателям Динского района «РВС» готовит подарки для особенных малышей.