Сашеньке Печенову нужно 181 500 рублей на реабилитаци

«РВС» неоднократно писала про маленького динчанина Сашеньку Печенова. Малыш из многодетной семьи борется с ДЦП (спастический тетрапарез). Сейчас ему 1 год 8 месяцев, и он ежедневно трудится, чтобы одержать победу над диагнозом.

«Пока сыночек не понимает, для чего я каждый день в 5 утра его поднимаю и куда-то везу, отдаю в руки специалистов – чужим дядям и тетям, и что от него хотят. Но, несмотря на все это, Санька очень хочет ходить, играть с детками, интеллект у него полностью сохранен», – рассказывает мама Саши Кристина.

Сейчас открывается новый сбор средств на январскую реабилитацию в центре Angel Baby. Счет для семьи неподъемный – 181 500 рублей и им важна любая помощь, ведь в семье работает только папа.

«С 11 месяцев мы занимаемся каждый месяц в этом центре. И результаты очень хорошие, есть заметные улучшения, спастики стало гораздо меньше, улучшился ночной сон. Сашенька – настоящий борец, каждый день изо всех сил он идет к цели как может. Но, к сожалению, одних этих детских силенок не хватает. За лечение нужно платить. Верим, что добряки протянут нам руку помощи в очередной раз и подарят Саньке шанс на здоровое будущее», – с надеждой в голосе говорит мама малыша Кристина.

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