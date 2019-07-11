Сбили 9-летнего ребенка. Разыскиваются очевидцы аварии

18 июня 2019 года в 7.30 на пересечении улиц Широкой и Пролетарской станицы Пластуновской неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, не выбрал безопасную скорость движения и наехал на 9-летнего ребенка, который ехал на велосипеде.

Место аварии.

У него ушиб правого бедра, гематома. Ребенку назначено амбулаторное решение.

Если вы видели, как произошло данное ДТП, сообщите, пожалуйста, по номеру: 8 (918) 964-60-31.