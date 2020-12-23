Сбор 3 млн рублей закрыт. Семья Попченко благодарит всех за помощь.

Недавно мы писали про восьмилетнего Илью Попченко из станицы Пластуновской. У мальчика обнаружили опухоль головного мозга. Время шло на часы, потребовалась срочная операция. Поскольку ждать квоту для бесплатного лечения в Москве времени не было, семье пришлось ехать в столицу безотлагательно. Мама Ильи Кристина Попченко попросила помочь им собрать 3 млн рублей на лечение. Сбор закрыт. Илюшу прооперировали.

Кристина поделилась: “Люди много перечислили и фонд в Москве помог. Ждем теперь результатов анализа опухоли и дальнейшего лечения. Сейчас Илюша ходит, разговаривает, все стихи помнит… В общем, слава Богу, ничего не поменялось. Спасибо всем огромное за помощь!”

Вот так благодаря нашей с вами помощи произошло чудо!