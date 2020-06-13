Сбор средств на июльскую реабилитацию для Сашеньки

В июле у маленького Саши Печенова предстоит реабилитация в реацентре Краснодара. На нее необходимо 55 000 рублей. Напомним, у двухлетнего малыша ДЦП (спастический тетрапарез).

"Помогая детям с ДЦП, результат можно увидеть через годы...Сразу всё хорошо не станет, и выздоровление не наступит. Но качество жизни изменится кардинально! Если только заниматься, то многое получится! Саша старается как может. Занимается с результатами. Есть центры, где есть хорошие специалисты, где ему помогают, где его такого "не такого как все" принимают, терпеливо учат новому, и вместе от души радуются, когда есть результат! Но денег нет... Ну не виноваты дети, что их здоровье стоит огромных денег! К сожалению без комплексных занятий Саше не подняться на ступеньку выше. От этих реабилитаций зависит, насколько самостоятельным он вырастет. Саша очень развит интеллектуально, но его развитие тормозят физические ограничения! Он идёт своей дорогой! И здесь ключевое слово идет, не стоит на месте, не сдаётся, а идёт! Я прошу Вас о поддержке! Я знаю, что все, кто с нами давно искренне полюбили моего сына! Это чувствуется!" - просит о помощи мама Саши Кристина.

В мае семья вела сбор на июньскую реабилитацию она начнётся с 15 июня в реацентре Краснодара "Angel Baby".

"Также планируем снова возить Сашу на плавание,и посещаем логопеда-психолога это всё оплачивается из собственных средств", - рассказывает о планах Кристина.

Реквизиты:

СБЕРБАНК 2202 2009 7111 9050 Печенова Кристина Александровна

Привязана к номеру - 8 (900) 235-77-39.

Аккаунт в инстаграм: @pechenova6965

Кристина посчитала нужным выложить отчет за март. Тогда был сбор средств на 130 тысяч рублей.



