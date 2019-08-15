Сбор средств на лечение. У Полины есть улучшения, останавливаться нельзя!

Недавно мы писали про 8-летнюю Полину Ильину, девочку, которой в три года поставили диганоз «аутизм». Многодетная семья делает все возможное, чтобы у дочки было будущее, но без реабилитаций это невозможно.

В прошлый раз мы объявляли сбор средств на первый курс в «Реацентре» в Самаре, который длился с 15 июля по 2 августа. Тогда Полине удалось отправиться на реабилитацию. И, по словам ее мамы Юлии, у дочери наблюдается положительная динамика. Она стала лучше разговаривать, в ее лексиконе появились предлоги и союзы.

«Полина больше не тянет руки, игрушки, волосы в рот. За этот месяц не было ни одной истерики. Кроме того, мы заметили ее интерес к окружающему миру, к играм с детьми. Она стала послушнее, проявляет любовь к маме, папе, сестре и брату. Совсем скоро, 15 сентября, нам предстоит второй курс рефлексотерапии, и мы очень просим помощи у людей, без вас нам не справиться», – обращается к неравнодушным многодетная мама.

Стоимость курса – 100 тысяч рублей, в семье работает только муж, и именно поэтому такая сумма для семьи неподъемная. Деньги можно перечислить на карту Сбербанка:

6390 0230 9052 2331 92

Любая сумма, посильная для вас, внесет свой вклад в выздоровление Полины.