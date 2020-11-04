Сбор средств! Сашеньке нужна операция, чтобы избавиться от болей

Мы уже неоднократно писали про маленького Сашу Печенова. Малышу всего 2 годика, и он ежедневно ведет борьбу с ДЦП.

Сашенька постоянно проходит реабилитации, но на данный момент его очень сильно мучает спастичность мышц.

"Словно круглосуточная судорога держит все тело в тисках, мой сын с трудом спит и принимает пищу, не может говорить, с болью проходят занятия и реабилитация. Нужна операция - хирургия спастики. После нее мышцы Саши расслабятся, а значит, не будет боли. Операция даст возможность ему развиваться", - рассказывает мама малыша Кристина.

После операции Сашеньку переведут в Центр медицинских технологий и рабилитаций для полного послеоперационного восстановления. Общая сумма сбора на операцию в Санкт-Петербурге в Филатовской больнице и реабилитацию - 337000 рублей. На данный момент собрано всего 7000 рублей, а операцию необходимо сделать в срочном порядке.

Мама малыша Кристина вновь обращается ко всем неравнодушным, любая сумма поможет приблизить сбор к закрытию и избавить Сашу от жутких болей.

Реквизиты

Карта Сбербанка 2202 2009 7111 9050. Номер телефона Кристины Печеновой 8(900)235-77-39 (карта привязана к номеру).

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