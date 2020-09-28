Сбор средств! У Полины есть результаты, нужна еще одна реабилитация

К нам вновь обратилась Юлия Ильина с просьбой организовать сбор на реабилитацию для дочери.

«Я мама ребенка-инвалида. Полине с 3-х лет был поставлен диагноз "аутизм". Мы много занимались, лечились, и в 6 лет диагноз сменили на "атипичный аутизм" (до 18 лет). Полина не умела общаться, контактировать с окружающим миром, было много нервных срывов, криков, могла нанести вред другим деткам, сама не ела, самообслуживание отсутствовало из-за непонимания. В 2019 году мы стали ездить в реацентр города Самары на реабилитацию. Это ”головной центр”, где работают опытные врачи. Полине делают микротоковую рефлексотерапию», – рассказывает Юлия.

Благодаря помощи неравнодушных они уже съездили на 3 курса, остался 4-й, последний.

“Очень надеюсь, что после четвертого Полина сможет каждый день обходиться без психотропных (нейролептиков) препаратов, так как нервная возбудимость и депрессия по показателям почти вошли в порог нормы. Сейчас Полине 11 лет, у нее большие результаты с каждого курса: полностью ушли истерики, стала разговаривать большими фразами, вести диалог, появились моменты самообслуживания, стала внимательной, ”живет в нашем мире”, появилось переживание за себя и других. 4-й курс заключительный для нас, потом поддерживать состояние будем медикаментозно (уколы, препараты)», – продолжает мама Полины.

Юлия в очередной раз обращается к неравнодушным людям с просьбой о помощи. Любая сумма, посильная для вас, внесет свой вклад в выздоровление Полины. Им не хватает 30 тысяч рублей на этот курс. Сбор до 14 ноября.

Реквизиты:

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63 900 230 90 52 23 31 92

Карта привязана к номеру телефона 8-918-950-10-39.